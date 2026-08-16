Pronóstico del tiempo

Cómo Afectará el Fenómeno del Niño a México en Agosto y Septiembre 2026

El evento climático podría provocar periodos de calor y modificar la distribución de las lluvias en distintas regiones del país

Foto: ConaguaFoto: Conagua

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