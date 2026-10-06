Futbol

México vs Chile: Hora, Lugar, y Dónde Ver el Cuarto Partido de la Era Rafa Márquez

El combinado azteca viene de caer 3-0 ante el equipo estadounidense y obtener dos empates con Colombia y Perú

México vs Chile: Dónde y A Qué Hora Ver el Amistoso de El TriLa Selección Mexicana de Futbol frente a su similar de Chile, en partido amistoso. Foto: Cuartoscuro

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