México vs Chile: Hora, Lugar, y Dónde Ver el Cuarto Partido de la Era Rafa Márquez

Este martes 6 de octubre 2026, la selección de futbol de México disputará su cuarto partido de la era Rafa Márquez como director técnico del 'Tricolor', al enfrentar a su similar de Chile.

El encuentro amistoso está programado para las 20:30 horas en Los Ángeles, Estados Unidos.

El combinado azteca viene de caer 3-0 ante el equipo estadounidense y obtener dos empates con Colombia y Perú por 1-1, sin conocer la victoria, la cual no será tarea fácil si se toma en cuenta que La Roja comandada por Nicolás Córdova cuenta con derrotas ante Canadá por 1-0 y Estados Unidos por 4-2.

Por lo que los sudamericanos, que comienzan su paso rumbo al Mundial 2030, están obligados a mejorar su desempeño.

De igual forma, es el momento para que muestre sus conocimientos Rafa Márquez, exfutbolista de Barcelona, Mónaco y Atlas, quien formó parte del plantel técnico de Javier Aguirre durante el Mundial, y asumió las riendas tras la marcha de 'El Vasco'.

El partido amistoso se suma a una serie de cotejos en los que Chile está a la cabeza si son oficiales; en nueve compromisos entre Mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos, La Roja registra 5 victorias, por 2 de México y 2 empates.

Además, Chile anotó 14 goles en estos partidos en comparación con solo 7 de la escuadra mexicana.

Pero al hablarse de encuentros amistosos, México ha mostrado un dominio en este rubro, al acumular 12 triunfos por 8 de los chilenos y 3 empates.

Ambos equipos tienen una rivalidad añeja; el primer partido del que se tiene registro fue el 5 de junio de 1928, en los Juegos Olímpicos, y Chile ganó 3-1.

En contraste, el último enfrentamiento ocurrió en diciembre de 2021; en esa ocasión, ambos equipos empataron 2-2 en un duelo amistoso.

El partido de 2026 se realizará en el Memorial Coliseum en Estados Unidos, uno de los escenarios que prometen albergar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El juego se podrá disfrutar a través de Canal 5 y en ViX.

HVI