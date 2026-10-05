Huracán Nolo se Convierte en Tifón, un Fenómeno No Visto Hace 3 Años

Nolo ya no es un huracán. El poderoso ciclón sigue siendo casi igual de fuerte, pero cambió de nombre a tifón después de cruzar la línea internacional de cambio de fecha, un fenómeno que no ocurría desde 2023 con el huracán Dora.

Los nombres de los ciclones tropicales varían según las partes del mundo donde ocurren. Nolo era un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora el domingo por la mañana, hora de Hawái, antes de cruzar la línea acordada en el océano Pacífico que separa un día del siguiente.

El lunes por la mañana, hora de Japón, el tifón Nolo tenía vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste a 30 kilómetros por hora, según la Agencia Meteorológica de Japón.

“La buena noticia es que hay un océano grande y vasto, así que, aunque seguirá siendo fuerte, no está cerca de ninguna tierra”, aseguró John Cangialosi, especialista sénior en huracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Los ciclones tropicales con vientos superiores a 119 kilómetros por hora reciben distintos nombres en el mundo según el lugar donde se formen. Se les llama huracanes en el Atlántico norte y en el Pacífico central y oriental. En el Pacífico norte reciben el nombre de tifón, mientras que en el Pacífico sur y el océano Índico se utiliza únicamente el término genérico de ciclón tropical, sin importar la intensidad de la tormenta.

Se pronostica que Nolo continuará moviéndose hacia el oeste y se debilitará gradualmente. El ciclón rozó Hawái como huracán hace una semana, luego perdió parte de su fuerza y se convirtió en tormenta tropical, antes de recuperar la intensidad de huracán el viernes.

En otra parte del Pacífico, el huracán Rachel continuó avanzando hacia el oeste en una trayectoria que lo aleja de México. A medida que la tormenta se internaba más mar adentro, enviaba olas y marejadas peligrosas de regreso a la costa del centro-occidente del país y a la península de Baja California, según el centro de huracanes.

AMP