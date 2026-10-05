Después de los Huracanes Rachel y Polo, Dos Posibles Ciclones Están Cerca de México

Luego del paso de los huracanes Rachel, que se desplaza como categoría 1, y de Polo, que alcanzó la categoría 5, otros dos posibles ciclones se acercan a México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy el primer frente frío de la temporada se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, e interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país, con un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México.

Además, hay dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una al sur de las costas de Oaxaca y otra en el Golfo de México, lo que originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco.

Así como lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León y Campeche; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en entidades del norte y noreste de México;

Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en México: Rachel se Aleja y Bajas Temperaturas por Primer Frente Frío

El SMN monitorea dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas horas, se trata de:

Una zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec, que en caso de formarse podría llevaría el nombre de Simon, se localiza aproximadamente a 335 km al sur de Barra de Tonalá, Chiapas. Incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Mientras que se prevé la formación de una zona de baja presión en el suroeste del Golfo de México, que llevaría el nombre de Isaias. Mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Es importante destacar que Rachel mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas y dejando de afectar gradualmente al territorio nacional.

Con información de N+

Rar