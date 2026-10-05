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Después de los Huracanes Rachel y Polo, Dos Posibles Ciclones Están Cerca de México

El ciclón tropical categoría 1 mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas

huracán PoloEfectos del huracán Polo en Baja California Sur. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Dos ciclones podrían formarse cerca de México tras el paso de Rachel y Polo. Lluvias intensas afectarán varias regiones. Infórmate sobre el avance de estos fenómenos.

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