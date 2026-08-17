Muere Hayden Panettiere, Actriz de ‘Triunfos Robados’, a los 36 Años de Edad

La actriz Hayden Panettiere murió este 16 de agosto de 2026, a los 36 años de edad, así lo confirmó su representante. "Era una persona increíble", afirmó.

A través de un comunicado, su representante informó el deceso de la joven conocida por su participación en la película Triunfos Robados: Todo o nada.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble", dijo en un comunicado.

Asimismo, describió a Hayden Panettiere como "una fuerza de la naturaleza"que brindó amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron"

"Y a los millones que la vieron en pantalla", puntualizó.

La muerte de Hayden Panettiere, ha sorprendido al mundo del espectáculo, debido a que la mujer que dio vida a "Britney Allen", la capitana popular y adinerada del equipo de porristas de Pacific Vista World Day School, en tercera entrega de Triunfos Robados, era muy joven.

La carrera de Hayden Panettiere comenzó desde que era muy pequeña, ya que a los 11 meses de edad ya aparecía en comerciales. Luego su rostro y talento obtuvieron reconocimiento en producciones como One Life to Live y Guiding Light.

Sin embargo, Hayden Panettiere alcanzó la fama cuando interpretó a la porrista "Claire Bennet" de la popular serie Heroes. En esta historia, la joven tenía la capacidad de autoregeneración celular.

De hecho, la frase de la serie "Save the cheerleader, save the world", se convirtió en un fenómeno de la cultura pop.

Hayden Panettiere también es recordada por su su actuación en Nashville, donde interpretó a una cantante de country. Por este trabajo se hizo acreedora a dos nominaciones al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto en una serie de televisión.

Su capacidad para interpretar cualquier papel la llevó a ser parte del reparto de Scream 4 y 5, donde dio vida a "Kirby Reed".

Pero sin duda, una de las cintas por las que es más recordada Hayden Panettiere es Triunfos Robados 3: Todo o Nada, donde interpreta a una popular porrista quien debe enfrentar nuevos retos al cambiarse de escuela.

En esta película comparte créditos con la cantante Rihanna, quien hace el papel de una integrante clave del jurado de un concurso de porrras o cheerleading.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de Hayden Panettiere, no obstante, a través de redes sociales han comenzado las muestras de cariño.

Uno de los primeros en despedirla fue el famoso fotógrafo, Randall Slavin, con quien trabajó en diversas ocasiones.

"La paz sea contigo", escribió en sus historias y añadió una fotografía en la que aparecen juntos; la última que Hayden subió a su Instagram.

Su convivencia no solo se desarrollaba en los sets, ya que eran buenos amigos.

De hecho, una de las últimas publicaciones de Hayden Panettiere fue una foto con Randall, ambos lucían felices. "Buenos momentos y buenos amigos", escribió la actriz semanas antes de morir.

Hayden Panettiere estrenó el 19 de mayo de 2026 "This Is Me: A Reckoning", un libro en el que se muestra sin filtros.

En este texto narra cómo fue para ella convertirse en figura pública a temprana edad, ya que lo que en un inicio fue algo divertido, posteriormente le trajo varios problemas. Por eso, en su libro se dio a la tarea de exponer la presión y explotación a la que se enfrentan los jóvenes que quieren ser estrellas.

También cuenta cómo fue el embarazo de su hija y la depresión posparto con la que tuvo que luchar mientras quería mostrarle todo su amor a su pequeña. Hayden Panettiere, aprovecha el libro para revelar que fue víctima de violencia doméstica y cómo vivió el duelo de perder a su hermano menor.

Hayden Panettiere no era muy activa en redes sociales, pero sabía que estas plataformas eran importantes para compartir diversos temas con su público, así como para realizar activismo.

EPP