Hayden Panettiere: Ellos Son los Hijos que le Sobreviven a la Actriz de 'Malcolm el de en Medio'

El sorpresivo fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a los 36 años volcó los reflectores hacia su entorno más íntimo y la familia que le sobrevive.

Conocida internacionalmente por sus emblemáticos papeles en producciones como la serie de ciencia ficción Héroes, la emblemática comedia Malcolm el de en medio y la producción dramática Nashville, la artista fue madre de una única descendiente: Kaya Evdokia Klitschko, nacida en diciembre de 2014.

La historia sobre la crianza de su hija estuvo atravesada por decisiones complejas y momentos personales de profunda vulnerabilidad.

El pasado 14 de mayo, durante una emisión del podcast On Purpose con Jay Shetty, la propia actriz abordó abiertamente la dolorosa determinación de ceder la custodia total de la menor a su expareja, el ex campeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko, a quien conoció en 2009 y con quien mantuvo un compromiso sentimental hasta su separación definitiva en 2018.

Durante la entrevista, Panettiere relató entre lágrimas cómo tras el nacimiento de Kaya comenzó a sufrir una severa depresión posparto que no fue diagnosticada a tiempo. Esta condición, sumada a cuadros de ansiedad, la llevó a enfrentar problemas de adicción al alcohol. Para contrarrestarlo, la artista ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento tras reconocer que necesitaba ayuda urgente para recuperar el control de su vida.

En medio de este proceso, cuando la pequeña tenía apenas dos años, Klitschko le planteó la posibilidad de que la niña se mudara a vivir a tiempo completo a Ucrania. Aunque la reacción inicial de Panettiere fue de un rechazo absoluto para proteger a su hija, con el tiempo comprendió el desgaste y estrés que le provocaban a la menor los continuos viajes transatlánticos entre Estados Unidos y el continente europeo.

Panettiere calificó la cesión de la custodia legal como una decisión "increíblemente difícil", pero tomada siempre bajo la premisa del mayor bienestar para la niña. Tiempo después, cuando logró recuperarse por completo, descartó la idea de exigir el retorno de Kaya a suelo estadounidense, señalando que habría sido egoísta retirarla de la vida estable, los amigos y las aficiones que había consolidado junto a su padre.

Actualmente, Kaya Evdokia tiene 11 años y permanece en Europa bajo el resguardo y cuidado directo de Wladimir Klitschko, manteniéndose como la única heredera y el vínculo más cercano que deja la recordada actriz.