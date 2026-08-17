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Hayden Panettiere: Ellos Son los Hijos que le Sobreviven a la Actriz de 'Malcolm el de en Medio'

La actriz enfrentó depresión posparto y adicción, situaciones que influyeron en la decisión de ceder a su única hija

Foto: AFPFoto: AFP

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