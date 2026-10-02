SSN Reporta Sismos en México: Epicentro y Magnitud de los Temblores de Hoy 2 de Octubre de 2026

Durante las primeras horas de este viernes 2 de octubre de 2026 se registraron sismos en México, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Los movimientos registrados en la madrugada tuvieron magnitudes mayores a 4, con epicentros ubicados frente a las costas de Colima, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde fueron los sismos de hoy 2 de octubre?

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 00:53:34 horas, con una magnitud de 4.7 y epicentro localizado a 34 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima. El SSN ubicó el fenómeno a una profundidad de 10 kilómetros.

Posteriormente, a las 3:34:17 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1, cuyo epicentro se ubicó a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 15 kilómetros.

Minutos después, a las 3:43:42 horas, ocurrió otro movimiento, esta vez de magnitud 4.2, a 32 km al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con una profundidad de 31.4 kilómetros.

México es un país con actividad sísmica frecuente y los temblores pueden ocurrir en diferentes regiones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que actualmente no existe un método específico para predecir cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo.

Protección Civil recomienda mantener la calma y dirigirse a una zona de menor riesgo, además de mantenerse alejado de ventanas, objetos pesados y elementos que puedan caer. También es importante seguir las indicaciones de las autoridades y evitar el uso de elevadores durante una evacuación.

FBPT