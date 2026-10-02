Sociedad

SSN Reporta Sismos en México: Epicentro y Magnitud de los Temblores de Hoy 2 de Octubre de 2026

El Servicio Sismológico Nacional registró varios movimientos telúricos desde las primeras horas de este viernes; Protección Civil compartió medidas ante la activación de la Alerta Sísmica

Simulacro NacionalPersonas salieron a las calles tras la activación de la Alerta Sísmica en el Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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