Hayden Panettiere, La Actriz que Interpretó a Claire Bennet en la Serie 'Héroes' y Murió Hoy

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció este domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años de edad, según confirmó su representante a través de un comunicado oficial.

La noticia generó conmoción en la industria del entretenimiento y entre los millones de seguidores que la consolidaron como un ícono de la televisión global a mediados de los años 2000. Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las causas de su deceso.

Panettiere alcanzó la fama internacional tras interpretar a Claire Bennet en la emblemática serie de ciencia ficción Héroes (2006-2010). Su papel como la porrista indestructible con habilidades de regeneración dio origen a uno de los lemas más populares de la cultura pop de la época: "Salva a la porrista, salva al mundo". Su actuación en la producción de NBC le valió el reconocimiento de la crítica y la catapultó como una de las figuras jóvenes más destacadas de la televisión.

A lo largo de su trayectoria, la actriz construyó una carrera versátil que abarcó drama, comedia y terror. En la televisión cómica, los fans la recuerdan por su participación en la popular serie Malcolm el de en medio (Malcolm in the Middle), donde interpretó a Jessica, la astuta niñera y vecina que lograba manipular a Malcolm y a sus hermanos.

Posteriormente, destacó como la estrella de la música country Juliette Barnes en la serie Nashville (2012-2018), papel por el cual recibió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro. En el cine, fue pieza clave en la franquicia Scream al interpretar a Kirby Reed en Scream 4 (2011) y Scream VI (2023), además de protagonizar cintas como Triunfos Robados: Todo o Nada (2006) y prestar su voz para producciones animadas como Bichos y la saga de videojuegos Kingdom Hearts.

Iniciada en la actuación desde pequeña en telenovelas como One Life to Live y Guiding Light, Panettiere también utilizó su plataforma para defender causas sociales y ambientales.