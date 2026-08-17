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Hayden Panettiere, La Actriz que Interpretó a Claire Bennet en la Serie 'Héroes' y Murió Hoy

Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las causas de su deceso.

Foto: AFPFoto: AFP

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