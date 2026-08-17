Accidentes

Conductor Pierde el Control de su Unidad y Sale del Camino en Tuxpan, Veracruz

Una camioneta terminó fuera de la vialidad cuando la persona que la manejaba manifestó que perdió el control del vehículo. Autoridades arribaron al sitio y tomaron conocimiento de los hechos.

Conductor Pierde el Control de su Unidad y Sale del Camino en Tuxpan, VeracruzLa camioneta presuntamente era utilizada para acudir a la feria. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor pierde el control en Tuxpan y su camioneta termina fuera de la vía. Autoridades investigan el accidente que dejó daños materiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+