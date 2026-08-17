Conductor Pierde el Control de su Unidad y Sale del Camino en Tuxpan, Veracruz

Durante la mañana de este domingo se registró un percance carretero en la zona norte de la entidad veracruzana donde se vio involucrada una camioneta de color gris. El hecho movilizó a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta que presuntamente era utilizada para acudir a la feria de Tuxpan terminó fuera del camino, luego de que su conductor indicara que perdió el control de la unidad.

El accidente se registró en el camino de terracería que comunica la autopista México-Tuxpan con la comunidad de Altamira, perteneciente al municipio de Tuxpan, sitio donde fue localizada una camioneta de color gris, con placas del Estado de México, fuera de la vía.

La unidad involucrada se salió del camino y terminó chocando contra la cerca perimetral de una propiedad. Se reportó que el percance dejó daños materiales principalmente en la parte frontal de dicha camioneta.

Hasta este momento, el reporte indica que tras estos hechos no hubo personas lesionadas. Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para comenzar a tomar conocimiento de lo sucedido en el lugar.

Así mismo, se dio a conocer que el propietario de la unidad involucrada se encargaría de retirar del lugar el vehículo por sus propios medios, además de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados en dicho percance al norte de la entidad veracruzana.