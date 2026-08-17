Vinculan a Proceso al Exdirector del DIF Jalisco por Presunto Abuso a una Compañera de Trabajo

El exdirector general del DIF Jalisco, Lucio ‘N’, fue detenido y vinculado a proceso tras ser señalado por el delito de violación, por hechos ocurridos en marzo de 2024, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.

La misma autoridad de Jalisco señaló que, cuando se desempeñaba como director del DIF, habría aprovechado su cargo para tocar indebidamente y abusar de una mujer, compañera de trabajo.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por autoridades, personal del DIF Estatal habría sido citado en Tapalpa para un curso laboral, el cual se desarrollaría en un auditorio, aunque finalmente la sede fue modificada. Tras los cambios, fue cuando Lucio ‘N’ llevó hasta el lugar vacío a su víctima para agredirla, aunque la mujer logró empujar al entonces director y salir del sitio.

Después de haber recibido la denuncia formal, la Fiscalía de Jalisco detuvo al exdirector del DIF y, tras imputarlo por el delito, un juez decidió en la resolución su vinculación a proceso, por lo que Lucio ‘N’ deberá pasar al menos seis meses en prisión preventiva oficiosa, además de que se fijaron hasta tres meses para la investigación complementaria.