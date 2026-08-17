Seguridad

Vinculan a Proceso al Exdirector del DIF Jalisco por Presunto Abuso a una Compañera de Trabajo

Lucio ‘N’ permanecerá en prisión preventiva oficiosa y tendrá hasta tres meses para la investigación complementaria.

Exdirector del DIF JaliscoExdirector del DIF Jalisco detenido por presunto abuso. Foto: Gobierno de Tlajomulco

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Exdirector del DIF Jalisco, Lucio 'N', enfrenta proceso por presunto abuso. Permanecerá en prisión preventiva.

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