Programas sociales

¿Cuándo Llega la Beca Benito Juárez 2026? Confirman Fecha de Pago del Apoyo de 1,900 Pesos

La CNBB confirmó qué alumnos recibirán el pago correspondiente al cuarto bimestre del año, para el ciclo escolar 2026-2027

Alumnos reciben pago Beca Benito Juárez.¿Eres estudiante de Educación Media Superior y aún no sabes cuándo te van a depositar la Beca Benito Juárez? Te decimos. Foto: X @Becasbenito.

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