¿Cuándo Llega la Beca Benito Juárez 2026? Confirman Fecha de Pago del Apoyo de 1,900 Pesos

A menos de 15 días de que inicie el ciclo escolar 2026-2027, los alumnos de Educación Media Superior ya se preguntan cuándo recibirán el pago de los 1,900 pesos de la Beca Benito Juárez. Y en N+ te adelantamos qué fechas anunciaron las autoridades.

Luego de que el pasado 14 de agosto 2026 concluyó el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina primaria, que entrega 2,500 pesos anuales para compra de Uniformes y Útiles Escolares, los demás beneficiarios de las Becas Bienestar se presentan cuando les corresponden sus depósitos.

Una de las dudas recurrentes entre los papás y tutores fue si esta beca aplicaba para todos los estudiantes, por lo que en una nota previa te explicamos quiénes sí recibían el depósito por 2,500 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padrón de Becas del Bienestar Creció de 90 Mil a 350 Mil Beneficiarios en Querétaro

Aunque vale la pena mencionar que no es el único apoyo para informes y útiles escolares. En Ciudad de México (CDMX) también se realizó el depósito del apoyo para alumnos de secundaria de escuelas públicas para la adquisición de material.

Para apoyar a los papás con los gastos de inicio de cursos, el Gobierno de México anunció que el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez iniciará en octubre de 2026.

Es decir, un mes después de que inicie el curso 2026-2027 para los alumnos de educación básica. Toda vez que según el Calendario de la Secretaría de Educación Pública, el regreso a clases será el lunes 31 de agosto.

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar será el encargado de dar a conocer las fechas de depósito, toda vez que éstos se hacen de forma escalonada según la inicial del primer apellido.

Además de la Beca Benito Juárez, que deposita 1,900 pesos a los alumnos de Educación Media Superior, otras becas que harán pago en agosto son las siguientes:

Beca Rita Cetina secundaria: deposita 1,900 por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: Deposita 5,800 pesos bimestrales por estudiante.

En todos los casos el depósito corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, septiembre-octubre.

SARR