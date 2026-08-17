Estudiantes de la UV son Hallados sin Vida en una Camioneta Sobre la Carretera Coatepec-Huatusco

A temprana hora del pasado sábado 15 de agosto, se movilizaron cuerpos de emergencia hasta la carretera Coatepec-Huatusco, a la altura del puente de Los Pescados, después de que se reportara el fallecimiento de una pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, los ahora fallecidos se trasladaban a bordo de una camioneta, la cual quedó estacionada a un lado del camino. Posteriormente, se dio aviso a las autoridades, quienes minutos más tarde arribaron al sitio del hallazgo.

Se dio a conocer que los cuerpos fueron levantados por personal de Servicios Periciales y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras que policías ministeriales ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

Con el paso de las horas se dio a conocer que los cuerpos encontrados corresponden a un hombre identificado como Luis Fernando Hernández Ibáñez y el de una mujer llamada Melanie Michelle Méndez Morales. Posteriormente, se confirmó que ambos eran estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.

A través de sus redes sociales, la Máxima Casa de Estudios del estado de Veracruz dio a conocer que lamenta profundamente el sensible fallecimiento de ambos estudiantes, expresaron sus condolencias e indicaron que se unen al dolor que embarga a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida.

Asimismo, la institución educativa indicó que, con respeto a la memoria de las víctimas, solicitan a las autoridades competentes que los hechos sean investigados con transparencia y apego a la justicia, a fin de que este crimen sea esclarecido.