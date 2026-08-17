Seguridad

Estudiantes de la UV son Hallados sin Vida en una Camioneta Sobre la Carretera Coatepec-Huatusco

Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un vehículo a la altura del puente de Los Pescados. Hasta el momento se desconoce la causa de ambos fallecimientos.

Estudiantes de la UV son Hallados sin Vida en una Camioneta Sobre la Carretera Coatepec-HuatuscoSe informó que las víctimas eran estudiantes de la Facultad de Psicología. Foto: N+

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Dos jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron hallados sin vida en una camioneta en Coatepec-Huatusco. La investigación sigue abierta.

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