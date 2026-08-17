Choque Entre Camioneta y Taxi Deja Dos Lesionados en Tuxpan, Veracruz

Un percance automovilístico se registró en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana, donde se reportó que dos personas terminaron lesionadas, lo que provocó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió al choque de una camioneta y un taxi, el cual dejó como saldo al menos dos personas lesionadas, así como daños materiales cuantiosos en el lugar.

Según lo informado, el percance se registró sobre el bulevar Independencia, a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el municipio de Tuxpan, movilizándose cuerpos de emergencia y de seguridad.

De acuerdo con el reporte, Citlali 'N', de 47 años, conducía una camioneta tipo van, de color verde, modelo 2002, y al realizar una vuelta en U en un retorno ubicado en la zona, presuntamente no se percató de la presencia del taxista, por lo que terminaron colisionando.

La camioneta fue impactada por una unidad de transporte público en su modalidad de taxi, conducido por Miguel Ángel 'N', de 31 años, quien, al igual que la mujer, resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes gestionaron su traslado a un centro hospitalario.

Elementos de tránsito se encargaron de tomar conocimiento del accidente y llevaron a cabo las diligencias para determinar cómo fue que ocurrió el percance y, posteriormente, realizar el deslinde correspondiente de responsabilidades.