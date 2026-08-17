Accidentes

Choque Entre Camioneta y Taxi Deja Dos Lesionados en Tuxpan, Veracruz

Una mujer y un hombre terminaron lesionados tras colisionar en el bulevar Independencia de la ciudad de Tuxpan. Autoridades arribaron para realizar el deslinde de responsabilidades.

Choque Entre Camioneta y Taxi Deja Dos Lesionados en Tuxpan, VeracruzEl accidente se registró cuando uno de los vehículos daba una vuelta en U. Foto: N+

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Dos personas resultaron heridas tras un accidente entre una camioneta y un taxi en Tuxpan.

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