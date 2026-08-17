Accidentes

Hombre Muere en la Entrada del Instituto Nacional de Migración de Veracruz

Una persona de identidad desconocida perdió la vida cuando se encontraba en la entrada del INM. La víctima quedó sobre la banqueta y las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo.

Hombre Muere en la Entrada del Instituto Nacional de Migración de VeracruzSe informó que la víctima tenía aproximadamente 45 años. Foto: Archivo | N+

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Un hombre de 45 años pierde la vida en la vía pública frente al INM en Veracruz. Las autoridades ya investigan el caso.

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