Hombre Muere en la Entrada del Instituto Nacional de Migración de Veracruz

La noche de este domingo 16 de agosto se registró la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades hasta las calles de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz debido al reporte en el que se indicaba que un hombre había perdido la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó que un hombre, de aproximadamente 45 años, perdió la vida en la vía pública. Su cuerpo quedó sobre la banqueta de la calle Juárez, justo frente a la entrada del edificio del Instituto Nacional de Migración (INM), localizado en el centro histórico de la ciudad de Veracruz.

El reporte en el lugar indica que el hombre se encontraba discutiendo verbalmente con un guardia de migración; posterior a ello, el hombre cayó al suelo de manera repentina y ya no volvió a levantarse.

Derivado de estos hechos, paramédicos de Protección Civil de Veracruz (PC) arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, nada pudieron hacer, pues informaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo pudieron confirmar el deceso del hombre.

Elementos de la Policía Estatal y Naval llegaron al sitio donde se registraron los hechos y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias de ley correspondientes y posteriormente, proceder con el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada.