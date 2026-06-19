Tres Días de Posibles Inundaciones por Ondas Tropicales: Estados en Alerta por Lluvias Fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias de fuertes a intensas por las ondas tropicales 8 y 9 y otros sistemas en México

Inundaciones en México por lluvias intensas. Foto: N+Inundaciones en México por lluvias intensas. Foto: N+

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¡Atención! Ondas tropicales 8 y 9 traen lluvias intensas a México. Consulta el pronóstico del 20 al 22 de junio y toma precauciones para evitar inundaciones.

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