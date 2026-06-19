Tres Días de Posibles Inundaciones por Ondas Tropicales: Estados en Alerta por Lluvias Fuertes

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre lluvias muy fuertes en varios estados del país por la presencia de las ondas tropicales 8 y 9, así como otros fenómenos meteorológicos.

Aquí te decimos qué entidades serán las más afectadas y te compartimos el pronóstico del tiempo del 20, 21 y 22 de junio de 2026, para que tomes precauciones y evites daños por las lluvias.

Ondas tropicales en México

En su pronóstico extendido, el SMN alertó que desde este viernes 19 de junio, la onda tropical número 8 recorrerá las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Mientras que la nueva onda tropical, la número 9, se desplazará al sur de la Península de Yucatán.

Lo anterior ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, además de la Mesa Central.

El organismo advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué es una onda tropical?

De acuerdo con información de la Conagua, una onda tropical es un canal de baja presión y ondulación de la corriente de los vientos alisios del Este, que se desplaza hacia el Oeste, y que produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

Vienen tres días de lluvias

El SMN informó que el sábado, domingo y lunes habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la Península de Baja California.

Las lluvias serán ocasionadas por las ondas tropicales 8 y 9, así como por circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Esta es la lista de estados afectados por día:

Sábado 20 de junio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (sur), Jalisco (norte y sureste) y Michoacán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala y Estado de México (oeste y suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

Domingo 21 de junio:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (este), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste, oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (centro, este y sur), Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato (noroeste y sureste), Querétaro (sur) y Estado de México (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Lunes 22 de junio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (este y suroeste) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit, Jalisco (centro, este y oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste) y Guerrero (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Yucatán.

SPB