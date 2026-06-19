¿Contesto o No la Llamada? Así Puedes Saber si el Número Está Reportado por Fraude o Spam

¡Cuidado con los fraudes telefónicos! Si te llamaron de un número sospechoso, ahora puedes consultarlo antes de caer en una estafa, gracias a una nueva herramienta digital de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Aquí te compartimos el link donde también podrás reportar llamadas fraudulentas y con ello ayudar a proteger a otros usuarios.

¿Cómo funciona?

En un comunicado, la Comisión explicó que se trata de una herramienta digital para consultar y registrar números telefónicos relacionados con posibles intentos de fraude.

Cualquier persona podrá ingresar a la nueva sección en el portal de internet de la Condusef a través de este link y consultar si un número telefónico ha sido previamente reportado por otros usuarios como sospechoso, así como registrar aquellos números desde los cuales haya recibido llamadas o mensajes con posibles intentos de engaño.

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Fraudes telefónicos en el país

De acuerdo con la institución pública, los fraudes telefónicos evolucionan constantemente y los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para influir en las decisiones de las personas, apelando a emociones como la preocupación, la presión o la incertidumbre.

“Para ello, suelen hacerse pasar por instituciones financieras, autoridades fiscales, comercios electrónicos o proveedores de servicios digitales, mediante avisos falsos sobre cargos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas o supuestos problemas con trámites y compras”.

Según los reportes, en los primeros cuatro meses de 2026 se recibieron 27 mil 862 reclamaciones.

De ellas, el 37.5% estuvieron relacionados con un posible fraude, y de éstas el 54.7% corresponden a Banca Múltiple, es decir, a los bancos; 40.9% a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), y 13.7% a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

Señales de alerta y recomendaciones

Ante esta situación, se implementó la nueva herramienta para que las personas cuenten con información para identificar señales de alerta y evitar caer en engaños que pueden poner en riesgo su patrimonio. La Condusef además emitió unas recomendaciones:

No compartas datos personales como: NIP, contraseña, claves de acceso y códigos de verificación.

Consulta si un número telefónico ha sido reportado previamente.

Reporta números desde los cuales hayas recibido intentos de fraude.

Si recibes una llamada sospechosa, recuerda que los bancos no solicitan contraseñas, NIP, tokens o códigos de seguridad por teléfono.

No compartas información personal o bancaria.

No realices transferencias ni depósitos por instrucciones recibidas durante una llamada.

Si tienes dudas, cuelga y comunícate directamente con tu institución financiera a través de sus canales oficiales.

SPB