¿Contesto o No la Llamada? Así Puedes Saber si el Número Está Reportado por Fraude o Spam

La Condusef activa herramienta digital; conoce aquí en qué consiste y cómo te puede ayudar a evitar ser víctima de estafas

Autoridades activan herramienta para combatir fraudes telefónicos. Foto: X @CondusefMXAutoridades activan herramienta para combatir fraudes telefónicos. Foto: X @CondusefMX

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Evita ser víctima de fraudes telefónicos. Descubre cómo la Condusef te ayuda a identificar números peligrosos y protegerte de estafas. Infórmate y actúa.

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