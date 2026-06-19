Lluvias Intensas con Granizo en el Sur y Calor de Hasta 40 Grados en el Norte de Querétaro

El estado de Querétaro enfrentará condiciones meteorológicas contrastantes durante este viernes 19 de junio, con pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de granizo en la zona sur, mientras que municipios de la región norte podrían alcanzar temperaturas de hasta 40 grados Celsius.

¿Qué condiciones se esperan para Querétaro durante esta jornada?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado estará bajo la influencia de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el desplazamiento de las ondas tropicales número 8 y 9.

Para la zona sur de la entidad se prevén lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este escenario, autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar vialidades con corrientes de agua, mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

En contraste, municipios de la región norte vivirán una jornada de calor extremo, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, por lo que se recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados.

Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado, por lo que se pidió asegurar objetos ligeros en patios, azoteas y espacios abiertos.

Las autoridades recordaron que las condiciones pueden cambiar rápidamente y llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada y reportar cualquier emergencia al 911.