Lluvias Intensas con Granizo en el Sur y Calor de Hasta 40 Grados en el Norte de Querétaro

Querétaro tendrá un día de contrastes: mientras la zona sur podría registrar lluvias muy fuertes con actividad eléctrica y posible granizo, municipios del norte enfrentarán altas temperaturas.

Alerta por Lluvias Fuertes y Calor Extremo en QuerétaroFoto: N+

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Querétaro enfrenta un día de extremos: lluvias torrenciales en el sur y calor sofocante en el norte. Infórmate sobre cómo protegerte de estos fenómenos.

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