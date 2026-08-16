Estas Son las Dos Zonas de Baja Presión que Amenazan a México; Así Podrían Afectar

En los próximos días, el clima en México estará muy variado, ya que en algunas zonas se prevén altas temperaturas, pero en otras regiones las autoridades de la Conagua vigilan dos zonas de baja presión ante la probabilidad para desarrollo ciclónico, pero, ¿qué significa y qué estados podrían ser afectados por estos sistemas?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se pronostica la formación de ambos sistemas en el sur y oeste-suroeste de las costas del Pacífico en México.

“Ambas tienen 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días”, afirmó.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión es un sistema donde la presión atmosférica es menor en el centro que en sus alrededores.

Entonces, esto genera aire cálido que asciende y provoca la condensación de humedad, lo que finalmente produce alta nubosidad, lluvias, chubascos y vientos que giran al revés de las manecillas del reloj en el hemisferio Norte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvias Inundan la Ciudad de Campeche y Arrastran Vehículos

En tanto, los pronósticos de los especialistas señalan que la baja presión detectada en el Pacífico indica que hay posibilidad de que este sistema evolucione y se organice, lo que podría convertirse en un fenómeno más grande como una depresión tropical que posteriormente pase a un ciclón tropical.

Pero ojo, porque si se intensifica con vientos de 119km/h o superiores, se podría estar tratando de un huracán.

Las autoridades mantienen vigilados los sistemas, ya que los estados que podrían verse afectados por las condiciones antes mencionadas son:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Península de Baja California (oeste-suroeste)

Por esta razón, los habitantes de estas entidades tienen que estar atentos a los pronósticos del clima. En caso de presentarse lluvias fuertes, deben seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar incidentes:

Mantén las coladeras limpias.

Extrema precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje.

No intentes cruzar inundaciones, arroyos o ríos.

Toma precauciones en el tránsito vehicular.

Mantén tus documentos de identidad y de información importante resguardados dentro de un plástico.

Para esta temporada de ciclones 2026, se prevé la formación de entre 11 y 21 ciclones en el océano Pacífico, mientras que para el océano Atlántico se pronostican entre 11 y 15. La temporada concluye oficialmente el 30 de noviembre de 2026.

Se prevé la formación de dos zonas de #BajaPresión en el #Pacífico. Una, al sur de las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero, y la otra, al oeste-suroeste de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. Ambas tienen 50 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días ⬇️ pic.twitter.com/uylIijpxxG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 16, 2026

EPP