IMSS Suspende Visitas en Clínica 1 de Tijuana Tras Balacera Que Dejó Un Muerto

Luego de la balacera ocurrida al exterior del Hospital General Regional Nº 1 en Tijuana, Baja California, el IMSS informó que se suspenden temporalmente las visitas a los pacientes que se encuentran hospitalizados en la clínica; esto sabemos.

A través de una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que esta decisión se tomó por “razones de seguridad”, debido a la agresión armada ocurrida este 15 de agosto.

“El IMSS Baja California determinó suspender temporalmente las visitas familiares en dicha área”, confirmó.

En tanto, el Instituto señaló que esto se llevará a cabo mientras se realizan las operaciones de la unidad.

Asimismo, las autoridades refirieron que una vez que se registró la balacera al exterior del hospital del IMSS en Tijuana, se activó el Código Plata por el ingreso de dos personas, entre ellas, un menor de edad, lesionadas por arma de fuego.

“A pesar de las maniobras de reanimación y el manejo médico especializado, el adulto fue declarado sin vida”, aseguraron.

El menor de edad, quien es hijo del hombre que falleció en el ataque, presentó una lesión en la cabeza y los especialistas descartan un daño óseo. “Continúa recibiendo atención en Urgencias Pediátricas”, indicaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los primeros reportes, padre e hijo se encontraban al exterior del Hospital General Regional Nº 1 en Tijuana, presuntamente entregando alimentos a las personas que esperan noticias de sus familiares internados.

Cuando las víctimas estaban a punto de retirarse de las inmediaciones, un sujeto se les acercó y sin mediar palabra los atacó a balazos en al menos cuatro ocasiones para después huir.

Las detonaciones causaron pánico entre los familiares y derechohabientes que se encontraban en la zona. De inmediato llegaron servicios de emergencia para acordonar el lugar y comenzar con las primeras indagatorias.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la detención del tirador durante la balacera al exterior de la Clínica 1 del IMSS en Tijuana, así como los motivos por los que padre e hijo fueron agredidos.

Un hombre murió y su hijo de 11 años resultó herido durante un ataque armado frente al Hospital General Regional del IMSS, en Tijuana, Baja California. #LasNoticiasDeFORO con @javomartinezr | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/UQHn5lGGz4 — N+ FORO (@nmasforo) August 16, 2026

EPP