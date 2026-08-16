Seguridad

IMSS Suspende Visitas en Clínica 1 de Tijuana Tras Balacera Que Dejó Un Muerto

El instituto informó que la medida fue tomada por “razones de seguridad” y permanecerá vigente hasta nuevo aviso

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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