¿Pensión Adultos y Mujeres Bienestar Abre Registro en Agosto? Anticípate: Así Ubicas Tu Módulo

Empieza a volverse recurrente que durante el mes en que no hay pago se abra una nueva etapa de registro a la Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años de edad, por eso acá te decimos si habrá inscripciones en agosto 2026 y cómo puedes ubicar tú Módulo del Bienestar más cercano, para que te anticipes en caso de que si puedas llenar tu solicitud.

El registro que sí está abierto es el nuevo apoyo de la Pensión 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos qué apellidos se inscriben del 17 al 22 de agosto 2026. Además, también te aclaramos si el programa Mujeres con Bienestar abrió inscripciones este mes, luego del anunció que realizó la Secretaría de Bienestar del Estado de México en redes sociales.

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De momento no hay registro abierto a la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y tampoco es seguro que haya inscripciones en agosto 2026, pues la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, no ha dado conocer información al respecto.

Aunque aún no hay confirmación oficial, los adultos mayores tienen la esperanza de que el lunes 17 o 24 de agosto, Leticia Ramírez de a conocer las fechas de inscripción para adultos mayores y mujeres, pues en el mes en que no hay pago Bienestar se suelen abrir los módulos del Bienestar, para darle entrada a nuevos beneficiarios.

Para saber si hay registro este mes o no, te recomendamos seguir de cerca toda la información que se publique en las redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar o de su titular, Leticia Ramírez.

Otra forma de anticiparte es estar pendiente de la activación del banner para ubicar tu Módulo del Bienestar. Para eso debes seguir los siguientes pasos:

Entra al siguiente link: www.gob.mx/bienestar. Si se abre el registro aparecerá un banner que llevará al siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Selecciona tu entidad y municipio en el que vives. Da clic en el botón de "buscar" y te arrojará como resultado las sedes de inscripción más cercanas a tu domicilio, con la dirección exacta, así como las referencias del lugar y las fechas en las que estará abierta.

AO