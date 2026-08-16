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¿Pensión Adultos y Mujeres Bienestar Abre Registro en Agosto? Anticípate: Así Ubicas Tu Módulo

Miles de personas esperan que la Pensión Bienestar abra registro durante la segunda quincena de agosto 2026 para el apoyo adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años

La Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años abre registro en agosto 2026 link ubica tu móduloLa Pensión del Bienestar puede tener noticias muy pronto para futuros beneficiarios. Foto: Cuartoscuro
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