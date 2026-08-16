Alertan Lluvias Fuertes Con Descargas Eléctricas en 9 Estados Hoy Domingo 16 de Agosto
El SMN pronostica un ambiente caluroso en al menos cinco entidades del norte del territorio nacional
El SMN pronostica un ambiente caluroso en al menos cinco entidades del norte del territorio nacional
Para este domingo 16 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en nueve estados, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, debido al monzón mexicano y dos ondas tropicales.
Las precipitaciones serán propiciadas por canales de baja presión sobre el interior del país en interacción con circulaciones ciclónicas en altura y vaguadas en niveles medios de la atmósfera.
Asimismo, la onda tropical número 27 sobre el occidente y la onda tropical 28 en el sureste, provocarán chubascos intensos, abarcando entidades del centro, noreste y oriente.
En contraste, se espera un ambiente caluroso en al menos cinco entidades del norte del territorio nacional.
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (costa y oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Guerrero (sur y costa), Oaxaca (oeste y norte), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Nayarit (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala, Morelos y Tabasco (oeste y este).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, prevaleciendo la onda de calor en:
Baja California Sur (centro)
Chihuahua (noreste)
Coahuila (norte y sur)
Nuevo León (centro, sur y este)
Tamaulipas (oeste)
En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:
De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
De 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.
Para el Valle de México, se espera una mañana parcialmente nulada, así como ambiente fresco a templado con presencia de bruma y ambiente frío en zonas altas de la región
Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) y lluvias con chubascos en la Ciudad de México. No se descartan descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 13 a 15 °C.
Consulta nuestra app de N+ para estar al tanto de toda la información sobre el pronóstico en tu estado.
ASJ