Pronóstico del tiempo

Alertan Lluvias Fuertes Con Descargas Eléctricas en 9 Estados Hoy Domingo 16 de Agosto

El SMN pronostica un ambiente caluroso en al menos cinco entidades del norte del territorio nacional

LluviasLas precipitaciones serán propiciadas por canales de baja presión sobre el interior del país en interacción con circulaciones ciclónicas en altura. Foto: Cuartoscuro.
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