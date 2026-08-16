Internacional

Azotan Lluvias de Huracán Lala en Hawái Mientras se Acerca a Tierra

Se espera que el huracán se debilite gradualmente después de azotar la región con fuertes vientos y lluvias torrenciales

LalaEl gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves pasado. Foto: AP.

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