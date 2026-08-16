Deportes

Nadadora Kate Douglass Bate su Récord Mundial Dos Veces en un Mismo Día

La estadounidense ya había roto la marca establecida por su compatriota Gretchen Walsh en Roma

Kate DouglassLa estadounidense es la segunda nadadora más rápida de la historia en los 200 m braza. Foto: AP.

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