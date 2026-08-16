Nadadora Kate Douglass Bate su Récord Mundial Dos Veces en un Mismo Día

La nadadora estadounidense Kate Douglass rompió este sábado dos veces en el mismo día su propio récord mundial de los 50 m libres femenino, al registrar un tiempo de 23.19 segundos en la final del Campeonato Pan Pacífico, después de parar el cronómetro en 23.49 en las eliminatorias.

Douglass, de 24 años, superó en la final el registro de 23.49 segundos que ella misma había establecido horas antes en Irvine, California, y conquistó además el oro en la prueba.

La estadounidense ya había roto la marca establecida por su compatriota Gretchen Walsh el 28 de junio en el Trofeo Sette Colli de Roma.

Walsh, de 23 años, había superado el récord mundial de 23.59 segundos que la propia Douglass había establecido el 19 de junio, y en las finales se quedó con la plata con un tiempo de 23.74 segundos.

La australiana Meg Harris, campeona mundial vigente, fue tercera con 23.89.

Antes de las finales, Douglass había anticipado que creía que aún podía mejorar técnicamente.

"Definitivamente no me lo esperaba", dijo a la revista Swimming World. "Sigo pensando que hay cosas que podría pulir".

La impresionante actuación de Douglass se produjo poco más de 12 horas después de que también lograra el segundo mejor tiempo de la historia en los 100 m estilo libre.

Lo consiguió durante la primera posta del victorioso relevo 4x100 m estilo libre del equipo de Estados Unidos.

Tocó la pared en 51,69 segundos, a una centésima de la marca mundial establecida por la holandesa Marrit Steenbergen en junio.

"El hecho de haberme quedado a las puertas de un récord mundial anoche me dio un poco de impulso, y sabía que hoy quería salir a romper el récord mundial... y lo logré esta mañana", dijo Douglass.

"Estoy más descansada que cuando rompí el récord mundial por primera vez, y he estado muy emocionada", añadió.

Douglass apenas tuvo tiempo para celebrar su doble hazaña del día, ya que debía prepararse para la final de los 200 m braza, última prueba individual que disputará en esta competición de cuatro días que reúne a los mejores nadadores de países no europeos.

La estadounidense es la segunda nadadora más rápida de la historia en los 200 m braza y se clasificó solo por detrás de la japonesa Kotomi Kato.

Douglass es cinco veces medallista olímpica. Ganó la medalla de plata en los 50 metros libres en el Campeonato Mundial de 2024, pero no compitió en esa prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su marca de 50 metros libres fue el segundo récord mundial individual establecido en la competición de este sábado, en la que participaron nadadores de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y China, entre otros.

ASJ