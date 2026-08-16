Accidentes

Jonathan Succar Murió Tras Accidente Automovilístico en Cancún: Así lo Despidió su Hermano

Jonathan Succar murió la noche del 14 de agosto en un accidente vial en el Boulevard Kukulcán, en Cancún, hecho que la Fiscalía de Quintana Roo investiga como homicidio culposo

Jonathan Succar Murió Tras Accidente Automovilístico en Cancún_ Así lo Despidió su HermanoJonathan Succar murió en un accidente automovilístico ocurrido la noche del 14 de agosto en el Boulevard Kukulcán, en Cancún. Foto: Facebook / Jerry Succar

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