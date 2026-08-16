Jonathan Succar Murió Tras Accidente Automovilístico en Cancún: Así lo Despidió su Hermano

Jonathan Succar murió la noche del sábado 14 de agosto en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE Quintana Roo) confirmó la identidad de Succar como una de las dos víctimas e informó el inicio de una carpeta de investigación por homicidio culposo.

Según la fiscalía, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo Cadillac tipo Escalade, color negro, con placas de circulación del estado de Quintana Roo. Las primeras investigaciones señalan que el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente, y la dependencia indicó que trabaja para dar con el o los responsables del hecho.

Accidente: la noche del 14 de agosto de 2026.

Ubicación: kilómetro 18.5 del Boulevard Kukulcán, Benito Juárez.

Vehículo: Cadillac Escalade negro, con placas de Quintana Roo.

Víctimas: dos hombres; la FGE confirmó que uno es Jonathan Succar.

Causa probable: exceso de velocidad, según las primeras investigaciones.

Jerry Succar, hermano de Jonathan, publicó un mensaje en Facebook para anunciar su muerte y describirlo como su mejor amigo y compañero de vida. En el texto relató que compartieron la infancia —Jonathan era diez meses mayor que él— y que no logra imaginar su vida sin él.

"Mi hermano Jonathan se ha ido", escribió Jerry Succar en la publicación.

El mensaje también dirige palabras a la madre, la esposa y los hijos de Jonathan, a quienes describe como quienes más sintieron la pérdida. Cierra con una despedida directa hacia su hermano.

"Te amo, Jonathan", concluyó Jerry Succar.