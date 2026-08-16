Gobierno Colombiano Actualiza Cifra de Víctimas del Sismo; Van 289 Muertos y 143 Desaparecidos

Las autoridades colombianas presentaron la noche del sábado un nuevo balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes pasado y ajustaron la cifra de fallecidos a 289, con 143 desaparecidos. Horas antes, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) había reportado 294 muertos y 320 desaparecidos.

David Tamayo, director de la UNGRD, explicó al finalizar la jornada que la diferencia entre ambos balances obedece a la modificación en los reportes diarios que envían los municipios, los cuales se consolidan al concluir cada jornada.

289 fallecidos y 143 desaparecidos, según el balance más reciente de la UNGRD.

3,937 heridos y más de 117,000 personas afectadas.

14,705 viviendas destruidas y 81,536 con daños.

Medicina Legal identificó a 279 víctimas, entre ellas 21 menores de edad.

268 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca —una de las 15 zonas afectadas por el sismo—, continúa la búsqueda de más de 70 desaparecidos.

"Los milagros existen" y, pese a que han pasado más de 120 horas desde el sismo, "estamos trabajando donde sabemos que aún hay víctimas, estamos trabajando con la esperanza de recuperar personas con vida", declaró el alcalde de Cali, Alejandro Eder, desde el puesto de mando unificado.

En el norte de Quibdó, en el departamento del Chocó, habitantes exigían ayuda mientras avanzaba la remoción de escombros. Una de ellas, Marisol Córdova, pidió que se les reubique porque no cuentan con casas donde vivir, según declaró al canal Noticias Caracol.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró desastre nacional y emergencia económica ante el sismo, uno de los mayores desafíos al inicio de su gobierno. La medida habilita la recaudación de impuestos temporales destinados a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, de acuerdo con las autoridades.

El vicepresidente José Manuel Restrepo recorría el sábado comunidades rurales afectadas en el departamento de Risaralda, donde reiteró el acompañamiento del Gobierno para atender la crisis humanitaria y avanzar en la reconstrucción, según un video que difundió en X.

Equipos de rescate de países como Estados Unidos, Israel y Ecuador se han sumado a las brigadas colombianas para la búsqueda de personas y la evaluación de estructuras afectadas.

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David Tamayo señaló que la emergencia "no ha superado todavía la capacidad de respuesta del país" y que los equipos extranjeros aceptados cuentan con acreditación de Naciones Unidas, son autónomos "y pueden ofrecer soluciones".

También llegaron seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, según la UNGRD, mientras Paraguay envió 50 toneladas de medicamentos, insumos y otros productos.

De la Espriella dijo el sábado en X que dialogó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda y el equipo enviado a su país. Después informó que también habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le expresó condolencias por las víctimas. Añadió que le solicitó alivios comerciales, entre ellos la suspensión temporal de aranceles, sin precisar la respuesta de Trump.

El ejército israelí indicó que ingenieros de su delegación guían la retirada de escombros en el Hospital Universitario de Cali para permitir el rescate de personas atrapadas y rehabilitar el área dañada, además de asesorar en la implementación de un sistema de gestión de datos para la toma de decisiones.

Un día antes, Estados Unidos anunció un aporte adicional de 11 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia, con lo que la contribución del gobierno de Donald Trump llegó a 26.5 millones de dólares. El Departamento de Estado señaló que esta incluye asistencia alimentaria, sanitaria, de protección y refugio.