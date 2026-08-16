Internacional

Gobierno Colombiano Actualiza Cifra de Víctimas del Sismo; Van 289 Muertos y 143 Desaparecidos

Colombia bajó a 289 los muertos y a 143 los desaparecidos por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó su occidente

Gobierno Colombiano Ajusta Cifra de Víctimas del Sismo; van 289 Fallecidos y 143 DesaparecidosLos rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto que azotó Cali, Colombia, el viernes 14 de agosto de 2026. Foto: AP

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