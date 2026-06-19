Cuatro Personas Mueren tras Volcadura de Lancha en Zimapán; Continúan Rescates

Una tragedia se registró en la presa de Zimapán luego de que una lancha utilizada como taxi acuático se volcara cuando transportaba a nueve personas, dejando como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y un operativo activo para recuperar los cuerpos restantes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la embarcación tenía una capacidad para seis pasajeros, pero al momento del percance viajaban nueve personas, incluido el operador de la lancha.

Tras la volcadura, cinco personas lograron salir con vida, mientras que cuatro quedaron atrapadas en el agua. Hasta el momento, uno de los cuerpos ya fue localizado y recuperado, mientras continúan las labores de búsqueda de las otras tres víctimas.

Las autoridades informaron que la lancha realizaba recorridos del lado del estado de Hidalgo hacia la zona de la presa. Elementos especializados en rescate acuático de Protección Civil Estatal y del municipio de El Marqués participan en el operativo para localizar a las personas desaparecidas.

Los equipos de emergencia señalaron que las labores se han complicado debido a que el punto donde ocurrió el accidente registra una profundidad de entre 70 y 80 metros, por lo que los trabajos requieren maniobras especializadas.

El operativo continuará durante el tiempo que las condiciones de luz y clima lo permitan; en caso de ser necesario, las autoridades mantendrán las labores de rescate durante el siguiente día.

Por otra parte, Protección Civil alertó a la población ante el pronóstico de lluvias fuertes en algunas zonas de Querétaro y pidió extremar precauciones: evitar salir durante las precipitaciones si no es necesario, conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y no cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron a la población comunicarse al número 911.