Cuatro Personas Mueren tras Volcadura de Lancha en Zimapán; Continúan Rescates

Una lancha utilizada como taxi acuático se volcó en la presa de Zimapán cuando transportaba a nueve personas, pese a tener capacidad para seis.

Rescate Continúa en Zimapán tras Volcadura de EmbarcaciónFoto: N+

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Accidente en presa de Zimapán: lancha sobrecargada se vuelca, dejando 4 muertos. Equipos de rescate luchan contra la profundidad para recuperar cuerpos.

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