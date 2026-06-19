Partidos y Actividades Gratis por el Mundial 2026 en Guadalajara del 22 al 28 de Junio

El Mundial aún no termina en Guadalajara, pues se prevén más encuentros deportivos y conciertos gratuitos.

Gente festejandoFoto: N+

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Los eventos por el Mundial 2026 continúan en Guadalajara donde se esperan partidos, un concierto de Alejandro Fernández en La Minerva, entre otras actividades.

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