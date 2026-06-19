Partidos y Actividades Gratis por el Mundial 2026 en Guadalajara del 22 al 28 de Junio

Los eventos por el Mundial 2026 continúan en Guadalajara, así que te compartimos los juegos y conciertos que habrá en la Perla Tapatía del 22 al 28 de junio.

¿Qué partidos faltan por ver en Guadalajara?

La Selección Mexicana ya estuvo en Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, sin embargo, los encuentros deportivos continuarán para la siguiente semana, arrancando con Colombia vs RD Congo.

El partido, que se llevará a cabo en la Sede Guadalajara, es el próximo martes 23 de junio a las 8:00 de la noche. Las y los tapatíos podrán disfrutarlo completamente gratis en el Fan Festival, que abre sus puertas desde las 8:30 de la mañana.

Posteriormente, jugará España vs Uruguay, programado para el viernes 26 de junio a las 6:00 de la tarde. También se llevará a cabo en la Sede Guadalajara.

Más conciertos gratis en la Perla Tapatía

Para aquellos que prefieren la música, se realizará un concierto gratuito en la glorieta de La Minerva el próximo 25 de junio. El artista invitado será Alejandro Fernández.

Es importante destacar que este evento es parecido al de Maná, por lo cual, se le recomienda a la ciudadanía el asistir con anticipación para apartar su lugar, llevar ropa cómoda e impermeable en caso de lluvias.