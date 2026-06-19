Habrá Más Mega Pantallas para Ver Partido México vs Chequia en CDMX: ¿Dónde Van a Estar?

Te decimos dónde van a estar instaladas las mega pantallas en la CDMX por Partido México vs Chequia

Festejos por triunfo de la Selección MexicanaFestejos en CDMX por triunfo de la Selección Mexicana. Foto: AP

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El Gobierno de CDMX amplía las mega pantallas para el México vs Chequia. Descubre dónde estarán en el Centro y únete a la fiesta futbolera el 24 de junio.

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