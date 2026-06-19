Habrá Más Mega Pantallas para Ver Partido México vs Chequia en CDMX: ¿Dónde Van a Estar?

Este viernes, 19 de junio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que habrá más mega pantallas instaladas por el partido México vs Chequia. Te decimos dónde van a estar instaladas en la capital del país.

Cabe recordar que el partido México vs Chequia será el próximo miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el estadio sede CDMX, correspondiente al grupo A del Mundial 2026.

¿Dónde van a estar instaladas las mega pantalla por partido México vs Chequia?

Autoridades capitalinas indicaron que se ampliará el número de pantallas en la zona centro de la CDMX, por lo que habrá 7 nuevos puntos que se suman a los 12 implementados ayer durante el México vs Corea del Sur.

"Vamos a ampliar el número de pantalla a lo largo y ancho del Centro, vamos a contar con 7 nuevos puntos para disfrutar del partido del próximo miércoles", indicaron las autoridades. Las mega pantallas estarán instaladas en:

Alameda-Avenida Juárez, Monumento a la Revolución, zona de Reforma-Ángel de la Independencia, y 4 puntos estratégicos más en Reforma.

Con información de N+