Galería: Fotos del Vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en Partido México vs Corea del Sur

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) nos regaló las mejores postales del partido México vs Corea del Sur, que se realizó este jueves, en la sede Guadalajara del Mundial 2026; aquí puedes ver las fotos del show aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), en Zapopan, Jalisco.

Varias aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana engalanaron el cielo de Guadalajara, durante el acto protocolario del partido México vs Corea del Sur, ceremonia en la que se entonaron los Himnos nacionales de México y Corea del Sur.

México gana a Corea del Sur

Cabe destacar que México venció a Corea del Sur 1-0, con el gol del mediocampista Luis Romo. Con este resultado, la Selección Nacional se posicionó en el primer lugar del Grupo A y aseguró la clasificación a dieciseisavos de final.

Los festejos por el triunfo de México reunieron a 400,000 personas en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, sede por tradición de las celebraciones mundialistas.

DEFENSA participa en ceremonia del México vs Corea del Sur

La DEFENSA destacó que la sede Guadalajara fue escenario de una emotiva muestra de identidad nacional, que contó con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana previo al encuentro entre México y Corea del Sur.

La Fuerza Aérea Mexicana demostró a la población nacional e internacional la disciplina, el adiestramiento, la cohesión institucional y vocación de servicio, valores que distinguen a las y los pilotos que sobrevolaron el estadio, con la Bandera de México y los colores patrios.

Fueron 3 aeronaves T-6C+ Texan II los que realizaron los sobrevuelos de forma simultánea, sobre el estadio sede Guadalajara, dibujando una estela tricolor de humo verde, blanco y rojo.

Además, el helicóptero EC-725 Cougar portó una Bandera monumental, escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional, cubriendo el firmamento con los colores patrios al finalizar la entonación del Himno Nacional Mexicano.

La DEFENSA detalló que dichas maniobras aéreas pusieron de manifiesto la precisión, disciplina, coordinación y un alto nivel de adiestramiento de sus elementos, ante miles de aficionados que se dieron cita en el estadio y millones de espectadores que siguieron la transmisión del evento en diferentes medios de comunicación.

El despliegue aéreo y terrestre de las Fuerzas Armadas reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la parada aérea y dispositivos de seguridad, y fortaleció el vínculo de cercanía del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con la sociedad mexicana e internacional.