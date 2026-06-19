Galería: Fotos del Vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en Partido México vs Corea del Sur

Aquí te mostramos las mejores fotos de la participación de la Fuerza Aérea Mexicana en el partido México vs Corea del Sur, en el Mundial 2026

DEFENSA participa en show aéreo en el partido México vs Corea del Sur
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