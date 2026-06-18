¿Qué Significa la Bandera de Corea del Sur? Principales Elementos del Lábaro del Rival de México

Te has preguntado qué significa la Bandera de Corea del Sur; aquí te explicamos qué elementos tiene y qué representan en el lábaro del equipo rival de México, en el Mundial 2026.

¿Por qué causa tanta euforia el partido México vs Corea del Sur?

En el Mundial 2026, el Grupo A lo conforman los siguientes países:

México.

Corea del Sur.

Chequia.

Sudáfrica.

Y sin duda, Corea del Sur es uno de los equipos más fuertes con los que se enfrentará la Selección Nacional.

Hasta el momento, México y Corea del Sur suman 3 puntos cada uno en el Mundial 2026, es decir, van empatados en el marcador global del Grupo A.

México ganó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur, 2-1 vs Chequia, ambos encuentros se realizaron el 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial 2026.

Además, tanto México como Corea del Sur, hoy jugarán su segundo partido de la Copa del Mundo.

Si México llegara a ganar el partido de hoy, se posicionará en el primer lugar del Grupo A.

Cabe destacar que Corea del Sur es un equipo con alto nivel de competencia, ritmo y entrega en la cancha del futbol.

¿Qué significa la Bandera de Corea del Sur?

Ahora bien, ya que sabemos la importancia del juego de hoy, veamos qué significa la Bandera de Corea del Sur.

A la Bandera de Corea del Sur surgió luego de la ratificación del Tratado Corea-Estados Unidos, en 1882, según información del Ministerio de Interior y Seguridad de Corea del Sur, publicada en su página de Internet.

Fue creada por Park Yeong-hyo, un político y diplomático de la dinastía Joseon, que gobernaba Corea del Sur.

La Bandera de Corea del Sur se empezó a usar a partir del 25 de septiembre de 1882.

Elementos de la Bandera de Corea del Sur

La Bandera de Corea del Sur es de color blanco, que significa brillo, pureza y paz.

Tiene 4 trigramas color negro, denominados Geongongamri, uno en cada esquina.

Al centro tiene un círculo Taegeuk, que simboliza la armonía entre las fuerzas cósmicas negativas conocidas como Yin, de color azul, y las positivas: Yang, de color rojo.

El círculo Taegeuk refleja la verdad de la naturaleza: Todo se crea y evoluciona mediante la interacción del Yin y el Yang.

Los cuatro trigramas negros representan el movimiento y la armonía de estas fuerzas.

El Geon simboliza el cielo, el Gon la tierra, el Ga el agua y el Ri el fuego.

Juntos, los trigramas crean armonía alrededor del círculo Taegeuk.

En sí, la Bandera de Corea del Sur encarna la visión del pueblo coreano, que, al igual que el universo, busca la creación y el enriquecimiento continuos.

Al preservar el espíritu y el significado del Taegeukgi, el pueblo busca lograr la unidad y la unificación, y contribuir a la felicidad y la paz de la humanidad.