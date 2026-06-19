¿CAMe Activa Doble No Circula Sábado 20 de Junio? Prohíben Salir a Estos Autos en CDMX-Edomex

Checa el calendario del Hoy No Circula y si hay Contingencia Ambiental este sábado 20 de junio 2026, pues varios carros descansan en CDMX y Edomex

CAMe activa Doble Hoy No Circula sábado 20 de junio 2026 autos castigados CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula sabatino tiene cambios. Foto: Cuartoscuro
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