¿CAMe Activa Doble No Circula Sábado 20 de Junio? Prohíben Salir a Estos Autos en CDMX-Edomex

Nos encontramos en el tercer sábado del mes y aunque las lluvias ayudan a que la calidad del aire mejore, desde hace unas horas se registra un aumento en la contaminación, por eso acá te decimos si activan la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula Sabatino 20 de junio 2026, así sabrás qué autos y placas tienen prohibido salir en CDMX y Edomex según el calendario del programa.

Ya son aproximadamente dos meses desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activa la fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México. Esta es una buena noticia para salud de la gente que habita en el Valle de México, pero aunque el Doble Hoy No Circula se mantenga inactivo, en cualquier momento la cosa puede cambiar.

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¿Hay Contingencia Ambiental el día de hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia partículas PM2.5. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no tienen planeado activar la Contingencia Ambiental para este sábado en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Hay Doble Hoy No Circula sábado 20 de junio 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 20 de junio 2026.

Hoy No Circula 20 de junio 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué autos y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula 20 de junio 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan duran te el segundo sábado del mes:

Carros con holograma 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placas 1, 3, 5, 7, 9 .

Vehículos con placas foráneas.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 20 de junio 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

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