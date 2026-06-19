¿De Qué Color Pinta el Verde? La Exposición que Celebra a la Afición del Tri en CDMX

Los visitantes encontrarán uniformes, balones, fotografías, audioguías y contenidos digitales con códigos QR

La afición del Tri protagoniza exposición gratuita en CDMXLa afición del Tri protagoniza exposición gratuita en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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La exposición gratuita en El Colegio Nacional recorre la historia de la selección mexicana desde Chile 1962 hasta el Mundial 2026

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