¿De Qué Color Pinta el Verde? La Exposición que Celebra a la Afición del Tri en CDMX

En el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), El Colegio Nacional inauguró la exposición gratuita “¿De qué color pinta el verde?”, una muestra que rinde homenaje a miles de aficionados que han acompañado a la selección mexicana dentro y fuera de las canchas durante más de seis décadas. La experiencia recorre la historia del Tricolor desde el Mundial de Chile 1962 hasta la antesala de la Copa del Mundo 2026, destacando el papel de quienes han convertido cada partido en una expresión de identidad, pasión y pertenencia.

La exposición busca reconocer a la afición como el auténtico jugador número 12 de la selección mexicana. A través de objetos históricos, recuerdos deportivos y relatos que marcaron distintas generaciones, los visitantes pueden revivir algunos de los momentos más significativos del futbol mexicano. El recorrido también permite entender cómo ha evolucionado la relación entre el equipo y sus seguidores a lo largo de los años, en una historia que trasciende los resultados deportivos.

La afición mexicana, protagonista de una historia que cruzó fronteras

Uno de los ejes centrales de la exposición es el reconocimiento al esfuerzo que realizan miles de seguidores para acompañar a la selección mexicana en competencias internacionales. Desde viajes continentales hasta largas travesías alrededor del mundo, la muestra destaca cómo el apoyo de los aficionados se ha convertido en una de las características más reconocidas del futbol mexicano.

La secretaria administradora de El Colegio Nacional, Teresa Vicencio, explicó la relevancia que tiene el público para el equipo nacional y el sentido de esta exposición.

“Lo mejor que le puede pasar a nuestra selección mexicana es su público... a los públicos que son capaces de cruzar un océano para poder acompañar a su selección del otro lado del mundo, al que empeña la casa, vende el carro y hace lo que tiene que hacer para estar ahí apoyando a su selección”.

A lo largo del recorrido se exhiben balones, uniformes, fotografías, crónicas y diversos objetos que ayudan a reconstruir los episodios más recordados de la selección mexicana, tanto los triunfos que desataron celebraciones multitudinarias como los momentos que dejaron huella por su impacto emocional.

Recuerdos, emociones y partidos que marcaron generaciones enteras

La exposición apuesta por la nostalgia como una forma de conectar con el público. Cada sección está diseñada para transportar a los visitantes a distintas etapas del futbol mexicano, permitiéndoles recordar dónde estaban y cómo vivieron algunos de los encuentros más importantes de la selección mexicana.

Teresa Vicencio destacó que la experiencia está construida alrededor de las emociones que han acompañado a millones de mexicanos durante décadas.

“Es una exposición que va mucho al recuerdo, a las emociones de momentos memorables de la selección mexicana… algunos tristemente memorables y otros gozosamente y muy alegremente memorables”.

Además de los objetos históricos, los asistentes pueden acceder a contenidos digitales mediante códigos QR. Esta herramienta permite conocer qué canciones dominaban las listas de popularidad en cada Mundial, cuáles eran los acontecimientos más importantes del planeta y cómo evolucionaba la tecnología durante cada justa deportiva. El resultado es un viaje que combina futbol, cultura e historia contemporánea.

Audioguías con Juan Villoro y las voces que hicieron inolvidables las grandes jugadas

Uno de los atractivos más llamativos de la muestra es su sistema de audioguías. Los visitantes pueden escuchar narraciones especiales que enriquecen la experiencia con contexto, anécdotas y relatos relacionados con los momentos más emblemáticos de la selección mexicana.

El escritor Juan Villoro participa directamente en este proyecto aportando su visión sobre distintos episodios del futbol nacional. A su voz se suman las de reconocidos cronistas deportivos que acompañaron a generaciones de aficionados durante las transmisiones más recordadas.

Sobre este aspecto, Teresa Vicencio explicó el valor que tienen las grabaciones para complementar la experiencia de los asistentes.

“En las audioguías van a oír la voz de Juan Villoro narrando algunas escenas, pero también la voz de los cronistas que gritaban las grandes jugadas”.

¿Dónde y hasta cuándo se puede visitar la exposición gratuita del Tri?

La exposición “¿De qué color pinta el verde?” se encuentra en las instalaciones de El Colegio Nacional, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). La entrada es completamente gratuita y está disponible para todo el público.

Los visitantes pueden acudir en un horario de 10:00 de la mañana a 6:30 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 8 de agosto, por lo que representa una oportunidad única para revivir más de 60 años de historia de la selección mexicana y conocer cómo la pasión de la afición ayudó a construir una de las identidades deportivas más reconocidas del país.

Con información de Astrith Tolentino