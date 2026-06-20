Clausuran Establecimientos en Torreón por Adeudo en Impuesto Predial

Dos establecimientos fueron clausurados por adeudo en el impuesto predial en Torreón.

Clausuran Establecimientos en Torreón por Adeudo en Impuesto PredialFoto: N+

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¡Atención Torreón! Clausuran dos locales por adeudo en impuesto predial. ¿Qué implica esto para los negocios locales? Descúbrelo aquí.

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