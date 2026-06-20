Clausuran Establecimientos en Torreón por Adeudo en Impuesto Predial

La tarde de este viernes, la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Torreón llevó a cabo la clausura de dos establecimientos ubicados sobre el bulevar Diagonal Las Fuentes en Torreón.

Según informó Roberto Barrios, director de Ingresos del Ayuntamiento de Torreón, estos locales tienen un adeudo en el impuesto predial.

Detalló que, debido a esta situación, cuentan con un embargo precautorio y que, para poder obtener o mantener su licencia de funcionamiento, deben estar al corriente en sus obligaciones fiscales.

Por tal motivo, las autoridades municipales procedieron a la colocación de los sellos de clausura. Los establecimientos podrán regresar a sus actividades una vez que liquiden el adeudo correspondiente.

Clausuran centro de rehabilitación tras muerte de hombre en Torreón

Autoridades de Protección Civil de Coahuila llevaron a cabo la clausura de un centro derehabilitación ubicado en la colonia División del Norte, en Torreón, luego de detectar que no contaba con la documentación necesaria para su funcionamiento.

En este centro de rehabilitación, localizado sobre la avenida José María Pino Suárez, murió un hombre de 60 años de edad el pasado miércoles, presuntamente por causas naturales.

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Autoridades de Protección Civil del Estado y del Municipio detectaron que el establecimiento no contaba con la autorización de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Coahuila. Además, carecía de brigadistas, protocolos de emergencia y seguro de responsabilidad civil.

Por esta situación, se procedió a la clausura por tiempo indefinido del centro de rehabilitación.

De acuerdo con información de Protección Civil del Estado, en el interior se encontraban aproximadamente 30 personas recibiendo atención, quienes fueron reubicadas en otros centros de rehabilitación de la localidad.

El lugar permanecerá clausurado hasta que cumpla con todos los requisitos y cuente con la documentación necesaria para su operación.