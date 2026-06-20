Buscan a Mujer Arrastrada por Corriente de Agua tras Lluvias en Guadalupe, Nuevo León

Rescatistas ya se encuentran realizaond un operativo de búsqueda, en el Río Santa Catarina, para localizar a la mujer

Buscan a mujer desaparecidaFoto: N+

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Desaparece mujer en Guadalupe, NL tras ser arrastrada por agua. Rescatistas buscan en el Río Santa Catarina. Su pareja está a salvo. Operativo continuará mañana. Evita zonas inundadas.

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