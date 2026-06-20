Buscan a Mujer Arrastrada por Corriente de Agua tras Lluvias en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda luego de que se reportara que una mujer se encuentra desaparecida luego de ser arrastrada por una corriente de agua. Fue durante la noche de este viernes 19 de junio cuando rescatistas iniciaron este despliegue sobre el Blvd. Miguel de la Madrid, a la altura de la Av. Día del Empresario, en Guadalupe, Nuevo León.

Según los rescatistas, la mujer viajaba en un auto, en compañía de su novio, por calles de la colonia Jardines de San Miguel. La pareja ingresó a una zona inundada, por lo que las corrientes de agua comenzaron a arrastrarlos hasta un canalón, mismo que desemboca en el Río Santa Catarina. Tras esta situación, de inmediato se solicitó el apoyo de rescatistas.

Son alrededor de 20 elementos de rescate quienes se encuentran desplegados en diversos puntos del Río Santa Catarina para tratar de localizar a la mujer, quien fue identificada como Mariana. Autoridades confirmaron que el auto donde viajaba ya fue localizado, pero no se ha encontrado algún rastro de la persona desaparecida.

Pareja de mujer desaparecida es localizado

La pareja de Mariana, identificado como Cristopher, logró ponerse a salvo. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre el sujeto.

Rescatista informaron que este operativo de búsqueda terminará por el día de hoy, pero será reanudado este sábado 19 de junio desde temprana hora. Autoridades de rescate pidieron a los automovilistas no arriesgarse en zonas inundadas para evitar que sigan registrando más casos similares.