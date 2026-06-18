Toy Story 5: ¿Cuántas Escenas Post Créditos Tiene? Esto Debes Saber Antes de Salir del Cine

Si ya tienes tu entrada para ver Toy Story 5, hay algo que debes saber antes de levantarte de tu asiento: la película sí tiene escenas post créditos, y más de una.

Toy Story 5 cuenta con una escena a mitad de los créditos y una escena adicional que aparece cuando los créditos han terminado por completo. Así que si no quieres perderte nada, tendrás que aguantar hasta el final absoluto.

¿Son importantes estas escenas?

La buena noticia, sin spoilers, es que las escenas no son absolutamente indispensables para entender la historia, pero sí existen y podrían valer la pena para los fans más dedicados. Pixar no suele usar este recurso para anunciar secuelas al estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez decidió incluir algo extra para quienes tengan la paciencia de quedarse.

¿De qué trata Toy Story 5?

La nueva entrega sigue a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla enfrentando un desafío inédito: la llegada de Lilypad, una tablet de última generación con sus propias ideas sobre cómo entretener a Bonnie, su dueña. El choque entre juguetes clásicos y tecnología moderna es el corazón de esta historia.

La película fue dirigida por Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Dory) y codirigida por Kenna Harris (Luca, Raya y el Último Dragón). El legendario Randy Newman también regresó para componer la banda sonora.

¿Cuándo se estrena?

Toy Story 5 llegó a los cines de Mpexicoel 17 de junio de 2026. Así que ya lo sabes: cuando terminen los créditos, no te muevas.

Spoilers: ¿De qué tratan las escenas post créditos de Toy Story 5?

La primera escena aparece a mitad de los créditos y gira en torno a los nuevos juguetes de Buzz Lightyear que conocemos durante la película.

Este grupo se convierte en aliado clave de Woody, Buzz y los demás en su enfrentamiento contra Lilypad, pero al cierre de la aventura queda una pregunta en el aire: ¿qué será de ellos si Bonnie simplemente no tiene espacio para tantos juguetes nuevos?

La respuesta llega en esta escena, y es reconfortante: ninguno termina olvidado. El momento funciona como un eco del mensaje central de la película, recordándonos que los juguetes pueden cambiar de manos, atravesar distintas etapas y encontrar su lugar en nuevas generaciones.

La segunda escena nos devuelve a Woody y Buzz con una idea clara: para ellos, siempre hay un próximo capítulo. Ambos aparecen con un nuevo propósito vinculado al mundo de los juguetes abandonados, en la misma línea de lo que vimos con Bo Peep en entregas anteriores. La vida de un juguete no termina cuando su niño crece; a veces apenas está comenzando.

Ninguna de las dos escenas funcionan para anunciar una sexta película. No hay revelaciones ni teaser de lo que viene. Más que abrir una nueva historia, cierran esta con intención y dejan la puerta entreabierta hacia el futuro. Por ahora, Pixar tiene otros proyectos en desarrollo, y si Woody y Buzz vuelven a aparecer en alguno de ellos, será una sorpresa bienvenida, no una promesa.