Toy Story 5: ¿Cuántas Escenas Post Créditos Tiene? Esto Debes Saber Antes de Salir del Cine

Toy Story 5 tiene más de una escena post créditos. Te decimos cuántas son y si vale la pena quedarte hasta el final, sin spoilers.

toy-story-5-escenas-post-creditosFoto: GettyImages

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Toy Story 5 trae sorpresas: dos escenas post créditos. No son esenciales, pero ofrecen un cierre emotivo para los fans. ¿Te quedarás hasta el final?

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