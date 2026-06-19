Rescatan a Conductor Tras Volcadura de Tráiler en la Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Elementos de la Fuerza Especial SWAT de la SSPE rescataron a un conductor lesionado luego de que un tractocamión cayera a un barranco de 85 metros en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

Vuelca trailerFoto: SSPE

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Un tráiler cae a un barranco de 85 metros en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc. SWAT rescata al conductor herido. Conoce los detalles de este dramático suceso.

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