Rescatan a Conductor Tras Volcadura de Tráiler en la Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc

Elementos de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) rescataron y brindaron auxilio a un conductor lesionado tras la volcadura de un camión registrada sobre la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 73, cuando personal operativo de la corporación se dirigía hacia el municipio de Cuauhtémoc y detectó que un tráiler, con remolque acoplado, perdió el control y salió de la cinta asfáltica.

La pesada unidad terminó al fondo de un barranco de aproximadamente 85 metros de profundidad, lo que movilizó de inmediato a los elementos estatales y a los cuerpos de emergencia.

Brindan primeros auxilios al conductor lesionado

Durante las labores de auxilio, los elementos lograron liberar de entre la carrocería al conductor identificado como José Reyes C. D., de 50 años de edad y originario de Cuauhtémoc.

El hombre presentaba diversas lesiones derivadas de la volcadura, por lo que los integrantes de la Fuerza Especial SWAT le proporcionaron primeros auxilios y realizaron maniobras para controlar hemorragias en el antebrazo y la pierna izquierda.

Posteriormente, paramédicos de Ángeles Blancos realizaron la valoración médica correspondiente y trasladaron al lesionado a un hospital de la ciudad de Cuauhtémoc para recibir atención especializada.

En el lugar también se presentó personal de la Guardia Nacional, corporación que se encargó del abanderamiento de la zona y de coordinar las maniobras necesarias para la recuperación de la unidad siniestrada.