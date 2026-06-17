Doblaje de Shrek 5: Así Reaccionó Alfonso Obregón al Primer Avance sin su Voz

El estreno del primer tráiler de Shrek 5 activó la nostalgia de miles de fan, pero también algunas opiniones encontradas debido al doblaje, pues la voz del ogro verde sonó distinta a la que el público latinoamericano ha escuchado durante casi 25 años.

La ausencia de una confirmación oficial sobre la participación de Alfonso Obregón,el actor de doblaje detrás del personaje desde el estreno de la saga en 2001, llevó a miles de seguidores a preguntarse qué pasó con su versión favorita de Shrek.

¿Por qué Alfonso Obregón no estará en Shrek 5?

El actor había puesto una serie de condiciones para aceptar darle voz a Shrek en la quinta película, entre ellas, que le dieran la dirección del doblaje en español latino, la aparición de un crédito especial y un pago que el considerara justo.

Al no cumplirse estas condiciones, el estudio optó por no incluir a Obregín en el elenco de doblaje.

¿Cómo reaccionó Alfonso Obregón?

Horas después del lanzamiento del avance, y ante la avalancha de comentarios que recibió en sus redes sociales, Obregón decidió pronunciarse. A través de Instagram, el actor confirmó que ya había visto el tráiler, pero evitó pronunciarse sobre el cambio de voz: "Sin comentarios. Me reservo mi opinión", escribió junto a una animación de Shrek bailando.

En un segundo mensaje dirigido a quienes mostraron preocupación por su posible salida del proyecto, el actor pidió calma a sus seguidores. Agradeció el cariño recibido y aclaró que el doblaje "no es lo único que hago en la vida", dejando ver que afronta la situación con tranquilidad pese al revuelo generado en redes.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

La quinta entrega de la saga llegará a los cines el 30 de junio de 2027. La cinta originalmente se planeaba estrenar en septiembre de 2026, pero DreamWorks Animation decidió posponer el lanzamiento para perfeccionar los aspectos visuales de la producción.