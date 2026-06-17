Doblaje de Shrek 5: Así Reaccionó Alfonso Obregón al Primer Avance sin su Voz

El actor que dio voz a Shrek en el doblaje en español latino desde 2001 reaccionó al cambio en el tráiler de la quinta entrega y dejó un mensaje a sus fans.

alfonso-obregon-reaccion-trailer-shrek-5-cambio-doblajeFotos: Dreamworks / Cuartoscuro

Destacado

Shrek 5 llegará en 2027, pero la voz de Alfonso Obregón no estará. El actor no llegó a un acuerdo con el estudio. ¿Cómo afecta esto al legado de Shrek? Lee más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+