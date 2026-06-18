Avalancha Sepulta al Montañista Mexicano Daniel Navarro y a su Esposa en Perú; Buscan Cuerpo

La búsqueda de los restos del montañista y escalador mexicano, Daniel Navarro, fue pospuesta debido al mal clima; se prevé que en la madrugada se retomen las labores

Avalancha Sepulta a Montañista Mexicano y su Esposa en Perú, Buscan CuerpoEl montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa canadiense Sandra Covone. Foto: Instagram danielnavarromx

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Luego de la avalancha hubo solo un sobreviviente, el peruano Florentino Caldua, informó la Asociación de Guías de Montañas del Perú (AGMP), grupo privado que lideró su rescate

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