Avalancha Sepulta al Montañista Mexicano Daniel Navarro y a su Esposa en Perú; Buscan Cuerpo

El montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa canadiense Sandra Covone murieron este miércoles 17 de junio de 2026 al ser alcanzados por una avalancha de nieve cuando escalaban el pico Tocllaraju, en la cordillera Blanca de Perú, informó un equipo de socorristas que rescató con vida al tercer miembro de la expedición.

El deslizamiento se registró en la madrugada cuando el trío ascendía los 6 mil 034 metros de altura del nevado, ubicado en la región Ancash, a unos 400 kilómetros al norte de Lima.

El sobreviviente es el peruano Florentino Caldua, informó en su cuenta Instagram la Asociación de Guías de Montañas del Perú (AGMP), grupo privado que lideró su rescate.

Cuerpo de Daniel Navarro sigue sin aparecer

Las víctimas son el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, señaló la radio RPP.

Un equipo de rescatistas de la AGMP logró recuperar el cuerpo de uno de ellos, se trata de la mujer señaló la institución, sin embargo, la búsqueda y rescate para hallar los restos mortales de Daniel Navarro fue pospuesta debido al mal clima, se prevé que en la madrugada continuarán las labores si las condiciones son óptimas.

La cordillera Blanca, en el noreste de Perú, alberga montañas como el Huascarán, el más elevado del país con 6 mil 757 metros de altura, y el Huandoy (6 mil 395 metros de altura) y atraen a escaladores y turistas de todo el mundo.

HVI