Detienen a Presidente de Club de Fútbol en Costa Rica Solicitado por EUA por Narcotráfico

El empresario es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Detienen a Presidente de Club de Fútbol en Costa Rica Solicitado por EUA. Foto: Policía Judicial (OIJ)Detienen a Presidente de Club de Fútbol en Costa Rica Solicitado por EUA. Foto: Policía Judicial (OIJ)

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Wilder Eusse, líder del club Liberia, arrestado en Costa Rica por cargos de narcotráfico. Su extradición a EUA está en proceso.

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