¿Quién Era Joshua Baer, Multimillonario que Murió en Desplome de Avioneta en Texas?

Autoridades estadounidenses revelaron la identidad del hombre que murió al estrellarse en un pequeño avión en una autopista de Texas, se trata de Joshua Baer, un empresario muy conocido en el estado por ser una figura clave en la transformación de Austin en un centro tecnológico.

¿Quién fue Joshua Baer?

Joshua Baer, ​​de 50 años, se describía a sí mismo como un "emprendedor de Austin", en referencia a la capital del estado y a su entusiasmo por ayudar a la gente a emprender.

Fundó Capital Factory, que se ha convertido en una importante firma de capital de riesgo con sede en Austin, que apoya a diversas empresas emergentes tecnológicas, desde robots hasta barcos autónomos.

En su perfil de LinkedIn, Baer aparece con una camiseta negra señalando el mensaje:

"Ayudo a la gente a dejar sus trabajos". Su correo electrónico tenía un nombre de usuario similar. La sede de Capital Factory en el centro de la ciudad se encuentra entre las oficinas de gigantes tecnológicos como Google.

"Tanto si te dedicas a la tecnología como si no, hoy hay un vacío en el corazón de Austin", dijo Thom Singer, director ejecutivo del Consejo Tecnológico de Austin, que promueve la industria tecnológica local, sobre la muerte de Baer.

Baer resumía su filosofía de vida: "Planta muchas semillas. Riega las de todos. Repite". Y la gente lo notó: en 2023, el alcalde de Austin le entregó las llaves de la ciudad, símbolo de honor cívico.

Bryan Chambers, cofundador y presidente de Capital Factory, afirmó que su socio era un verdadero experto en establecer contactos.

Baer viajaba en jet privado que se estrelló en Laredo, Texas

Joshua Baer viajaba a bordo de un jet privado que se estrelló el martes en una autopista de Laredo, Texas, después de que los pilotos reportaran problemas mecánicos y solicitaran un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto. Su perfil de LinkedIn indicaba que tenía esposa y tres hijos. Se desconocía si los tres jóvenes que sobrevivieron al accidente eran familiares.

Se graduó de la universidad y creó empresa de marketing

Tras graduarse de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde creó una empresa de marketing por correo electrónico, Baer se mudó a Austin en 1996 para trabajar como desarrollador de software en Trilogy Inc. Fundó Capital Factory en 2009 y solía reunirse con gente para charlar sobre negocios en una cafetería.

“Mi afición son las startups”, declaró Baer al Austin American-Statesman en 2012. “No veo deportes ni nada por el estilo. Así que esto es a lo que me dedico. Quiero invertir en todas las grandes empresas tecnológicas que surjan en Austin. Probablemente sea poco realista, pero lo intentaré de todos modos”.

Baer solía dar charlas a estudiantes de secundaria y ostentaba el título de “emprendedor residente” en la Universidad de Texas.

“Le apasionaba la idea de que la tecnología podía cambiar el mundo y hacer la vida de las personas más eficiente y mejor”, dijo Singer. “Y que, si los emprendedores hacían las cosas bien, podían ganar dinero y ayudar a sus comunidades. Creía en esas dos cosas”.

Heidi and I are deeply saddened by the passing of Josh Baer and the tragic plane crash in Laredo.



Josh has been one of the most significant figures driving innovation and entrepreneurship across America. In Texas, he made our state a global leader. His impact was incalculable.… pic.twitter.com/XwSQRjCpLu — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) June 17, 2026

Los senadores estadounidenses de Texas, Ted Cruz y John Cornyn, expresaron su pesar por el fallecimiento de Baer. Cornyn escribió en X que Baer era un “líder innovador y creativo en la cultura emprendedora de Austin”.

HVI