¿Quién Era Joshua Baer, Multimillonario que Murió en Desplome de Avioneta en Texas?

Joshua Baer, de 50 años, se describía a sí mismo como un "emprendedor de Austin", en referencia a la capital del estado y a su entusiasmo por ayudar a la gente a emprender

¿Quién Era el Multimillonario Clave en EUA que Murió en Desplome de Avioneta en Texas?Joshua Baer, fundador de Capital Factory. Fotos: Laredo Police Department y Utexas.edu

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Joshua Baer fundó Capital Factory, una importante firma de capital de riesgo con sede en Austin, que apoya a diversas empresas emergentes tecnológicas, desde robots hasta barcos autónomos

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