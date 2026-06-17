Rafael Caro Quintero, en Busca de Acuerdo de Culpabilidad en EUA: ¿Qué Pasó en Audiencia de Hoy?

Hoy, se realizó una audiencia por el caso de Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos, y el juez fijó fecha de la siguiente cita

Audiencia de Rafael Caro Quintero, en Nueva York.Audiencia de Rafael Caro Quintero, en Nueva York. Foto: Reuters | Archivo

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Rafael Caro Quintero busca acuerdo de culpabilidad en EUA. La Fiscalía de Nueva York confirma negociaciones en curso y solicita jurado anónimo.

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