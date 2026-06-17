Rafael Caro Quintero, en Busca de Acuerdo de Culpabilidad en EUA: ¿Qué Pasó en Audiencia de Hoy?

Este miércoles, se realizó una audiencia por el caso del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en Estados Unidos de América (EUA); en la sesión, la Fiscalía de Nueva York dio a conocer que hay conversaciones con la defensa del cofundador del Cártel de Guadalajara, sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

¿Qué pasó en la audiencia de hoy?

La Fiscalía de Nueva York reveló que existen conversaciones con la defensa de Rafael Caro Quintero, sobre un posible acuerdo de culpabilidad, pero que no hay aún algún trato y que las negociaciones continuarán.

Asimismo, la Fiscalía de Nueva York confirmó su petición que para que en el juicio de Rafael Caro Quintero haya un jurado anónimo y solicitó también el nombramiento de un Oficial de Seguridad de Información Clasificada, dada la naturaleza de la evidencia y la información del caso.

La solicitud de nombramiento del Oficial de Seguridad fue ya autorizada por el juez, Frederic Block.

La siguiente audiencia de seguimiento por el caso de Rafael Caro Quintero será el 1 de octubre de 2026, en la corte de Brooklyn.

Rafael Caro Quintero fue acusado en Estados Unidos por dirigir una empresa criminal; asesinato, tortura y homicidio de Enrique Kiki Camarena, agente especial de la DEA, en 1985; más dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

El también conocido como Narco de Narcos fue entregado por el Gobierno de México, al de Estados Unidos, junto a otros 28 presuntos criminales de distintos carteles mexicanos, entre los que también se encontraban Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores de Los Zetas.

Con información de Ariel Moutsatsos.

RMT