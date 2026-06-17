¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Estas Son las Autopistas Cerradas en México

Si vas a viajar hoy por carretera, esta información te interesa: Toma tus precauciones, pues algunas vialidades presentan bloqueos por manifestaciones o accidentes. Aquí te decimos dónde hay autopistas cerradas este miércoles, 17 de junio de 2026, en México, según información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

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¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

A continuación, te brindamos un informe oportuno sobre bloqueos o accidentes en carreteras de México, según los últimos reportes de Capufe y la Guardia Nacional:

13:23 horas: Un grupo de personas se manifiesta en la carretera Pachuca-Tempoal, a la altura del kilómetro 135+000, en Hidalgo.

12:34 horas: Hay presencia de manifestantes en la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura de la Caseta de Cobro San Miguel Ensenada, en Baja California, a la altura del kilómetro 098+600.

11:48 horas: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon sobre los dos carriles de la Autopista del Sol, con dirección a CDMX, a la altura de Chilpancingo, en Guerrero.

10:53 horas: Se registra presencia de manifestantes en carretera Tijuana-San Miguel, a la altura de caseta 34 Playas de Tijuana, en Tijuana, cerca del kilómetro 011+000.

10:40 horas: Manifestantes se presentan cerca del kilómetro 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Cobro Morfín Chávez, en Zacatecas.

10:35 horas: Presencia de manifestantes cerca del kilómetro 118+560, de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura de la Caseta Vetagrande, en Zacatecas.

10:29 horas. Presencia de manifestantes en la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Cobro Calera, en Zacatecas.

10:100 horas: Manifestantes protestan la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta San Pablo Huitzo, en Oaxaca.

09:38 horas: Cierre en la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, en el kilómetro 37, con dirección a Agua Dulce, por un accidente de un camión de carga.

09:35 horas: Cierre total en la Autopista Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 52, por un choque por alcance.

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