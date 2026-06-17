¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Estas Son las Autopistas Cerradas en México

Aquí te decimos cuál es el estado de las carreteras hoy, 17 de junio de 2026, en México

Bloqueo en carretera federal México-Cuernavaca el 11 de junio 2026Bloqueo en carretera federal México-Cuernavaca el 11 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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