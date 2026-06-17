¿Terminan Plantón y Bloqueos de la CNTE en CDMX? Hoy Habrá Mesa de Diálogo con Segob y SEP

Autoridades federales y la CNTE reanudarán las mesas de diálogo hoy, en el marco de las protestas en inmediaciones del estadio sede CDMX del Mundial 2026

Protesta de la CNTE en estadio sede CDMX hoy 17 de junio 2026Protesta de la CNTE en inmediaciones del estadio sede CDMX, hoy 17 de junio 2026. Foto: N+

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Hoy, Segob y SEP se reúnen con la CNTE en medio de protestas en CDMX. ¿Se logrará un acuerdo para garantizar el cierre del ciclo escolar sin contratiempos?

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