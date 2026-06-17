¿Terminan Plantón y Bloqueos de la CNTE en CDMX? Hoy Habrá Mesa de Diálogo con Segob y SEP

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciaron que hoy, 17 de junio de 2026, se reanudará el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco de las protestas que los integrantes de la CNTE están realizando este miércoles cerca del estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026, donde esta tarde se realizará el partido Colombia vs Uzbekistán.

En redes sociales, Mario Delgado, titular de la SEP, publicó un mensaje en el que indicó que a las 13:30 horas de hoy continuará el diálogo entre las autoridades federales y la CNTE, “con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”.

Este miércoles, integrantes de la CNTE se movilizaron desde varios puntos de CDMX para manifestarse cerca del estadio sede CDMX, donde jugarán Colombia vs Uzbekistán, partido que corresponde a la fase de grupos, a casi 8 días de la inauguración del Mundial 2026.

CNTE acepta diálogo con Segob y SEP hoy

En tanto, durante la protesta de este miércoles en Acoxpa, integrantes de la CNTE confirmaron que 9 de sus líderes asistirán a la mesa de diálogo, en la Secretaría de Gobernación.

Los dirigentes de la CNTE se trasladarán desde 5 puntos de CDMX, hacia la Segob, para la reunión con las autoridades federales.

La mesa de diálogo de hoy será encabezada por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Mario Delgado, secretario de Educación Pública; y Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Lista de demandas de la CNTE

La CNTE pide al Gobierno federal la solución a las siguientes demandas:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

RMT