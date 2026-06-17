Elecciones 2027: Morena, PVEM y PT Presentan Convocatoria para Candidaturas a Gobiernos

En conferencia de prensa de hoy, 17 de junio de 2026, rumbo a las elecciones de 2027, Morena, el PVEM y el PT presentaron la convocatoria para candidaturas a gobiernos.

Las dirigencias de los partidos informaron que el mecanismo servirá como base para definir a los perfiles que eventualmente competirán por las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

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Ariadna Montiel Reyes señaló que el objetivo del proceso es fortalecer la presencia territorial de la coalición y continuar con las tareas de organización política en los estados donde habrá renovación de gubernatura.

La convocatoria contempla la participación conjunta de los tres partidos que han competido en alianza en la mayoría de los procesos electorales federales y locales desde 2019.

¿Cómo funcionará el proceso interno de selección?

Durante la presentación de la convocatoria, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, explicó que cada uno de los partidos de la coalición, Morena, PVEM y PT, llevará a cabo una etapa inicial de selección conforme a sus propios estatutos y reglas internas.

Detalló que la convocatoria presentada corresponde únicamente a Morena, mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo emitirán sus respectivos lineamientos para definir a los perfiles que participarán en la siguiente fase del proceso conjunto.

Una vez concluida la etapa interna de cada partido, se buscará llegar a una encuesta final con un número reducido de aspirantes. Según explicó, metodológicamente se contempla que sean hasta seis personas las que aparezcan en la medición para evitar cuestionarios demasiado extensos y facilitar la evaluación ciudadana.

Las personas interesadas deberán acreditar una trayectoria vinculada a los principios de la llamada Cuarta Transformación, contar con buena reputación pública y no estar sujetas a procesos judiciales. Además, quienes actualmente ocupen cargos públicos, legislativos o partidistas deberán separarse temporalmente de sus funciones para dedicarse de tiempo completo a las tareas organizativas contempladas en la convocatoria.

Entre las actividades que deberán realizar los aspirantes se encuentran recorridos territoriales, visitas casa por casa, organización de asambleas y difusión de las acciones impulsadas por el movimiento.

FBPT