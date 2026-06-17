Elecciones 2027: Morena, PVEM y PT Presentan Convocatoria para Candidaturas a Gobiernos

Morena, PVEM y PT anunciaron la convocatoria para candidaturas a gobiernos rumbo a 2027; esto plantean

Conferencia de prensa encabezada por la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna MontielConferencia de prensa de este 17 de junio de 2026, para elegir a los candidatos de gobernaturas rumbo a 2017. Foto: Morena
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