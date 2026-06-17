¿Enrique Inzunza Seguirá en el Senado? El Legislador Publica Mensaje

Enrique Inzunza aclara qué sigue en su carrera política como senador de la República

Enrique Inzunza, senador de MorenaEnrique Inzunza, senador de Morena. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Enrique Inzunza dejará el Senado por la gubernatura de Sinaloa? El senador aclara su postura y reafirma su compromiso hasta 2030. Conoce los detalles de su declaración.

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