¿Enrique Inzunza Seguirá en el Senado? El Legislador Publica Mensaje

El senador Enrique Inzunza Cázarez publicó un mensaje hoy, 17 de junio de 2026, en sus redes sociales, en el que habló de su trayectoria y su futuro en el Senado de la República; aquí te damos los detalles de lo que dijo el legislador de Morena, luego de los señalamientos en Estados Unidos por su presunto nexo con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo Enrique Inzunza hoy?

El legislador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) relató momentos de su vida desde que era niño, cuando aprendió de sus mayores “el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado”.

Inzunza Cázarez relató que, a lo largo de su vida, ha trabajado como boyero, labrador, estibador y taquero, hasta llegar a ser licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Destacó que, en 1966, empezó a trabajar en el Poder Judicial de Sinaloa, donde llegó a ser magistrado presidente por más de 10 años.

Apuntó que fue “electo Senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses, quienes me confirieron la responsabilidad de representarlos en la máxima tribuna parlamentaria de la nación para el periodo 2024-2030”.

El senador afirmó que defiende “la veracidad de mi vida al servicio de las instituciones de mi estado y mi país, y al proyecto de transformación que inició en 2018”.

“Mi causa ha sido, es y será proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México, desde el ejercicio de mi labor legislativa como Senador de la República, que ejerzo con ciencia y a conciencia”, subrayó.

Agregó que “esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”.

Enrique Inzunza, ¿va por gubernatura en Sinaloa?

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que si Enrique Inzunza busca la gubernatura de Sinaloa, en las elecciones de 2027, “lo decidirá la gente y el propio partido, si se registra o no se registra, de acuerdo a la revisión que ellos hagan”.

“Entiendo que Morena va a sacar la convocatoria para sus encuestas y que solicitó que hubiera separación del cargo, en algunos casos. Ya lo decidirá Morena”, mencionó la mandataria.

Sin embargo, en su mensaje, Enrique Inzunza aclaró que permanecerá en su cargo como senador hasta 2030.

Cabe destacar que Enrique Inzunza Cázarez, así como Rubén Mocha Moya, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, y otros 8 funcionarios mexicanos, fueron señalados en Estados Unidos por su presunto vínculo con el narcotráfico.