Renuncia Liz Hernández como Secretaria de Gobierno de Campeche

Se trata del cuarto movimiento dentro del gabinete estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores; todavía no se anuncia a su sustituto

Liz Hernández renunció al cargo de secretaria de Gobierno de CampecheLiz Hernández renunció al cargo de secretaria de Gobierno de Campeche. Foto: Facebook lizhernandezmx

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Con la renuncia de Liz Hernández, el gabinete de Campeche enfrenta su cuarto cambio. Descubre cómo esto impacta el panorama político antes de las elecciones de 2027.

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