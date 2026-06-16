Renuncia Liz Hernández como Secretaria de Gobierno de Campeche

La salida de Liz Hernández de la Secretaría de Gobierno de Campeche representa un nuevo movimiento dentro del gabinete estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román.

Con su renuncia, la dependencia acumula cuatro titulares distintos durante la presente administración, situación que mantiene la atención sobre la estabilidad política y operativa de una de las áreas más importantes del gobierno estatal.

Liz Hernández asumió el cargo en enero de 2025, luego de la renuncia de Armando Toledo Jamit.

La renuncia ocurre en un contexto de constantes ajustes dentro del gabinete y a poco más de un año del inicio de los procesos políticos rumbo a las elecciones de 2027.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los motivos de la salida de Liz Hernández, ni el nombre de quien asumirá de manera definitiva la titularidad de la Secretaría de Gobierno.

Se despide en redes sociales

A través de redes sociales, Hernández agradeció la etapa como funcionaria para servir a la sociedad campechana y el apoyo de la mandataria estatal.

"¡Gracias, Campeche! Hoy concluye una etapa que viví con entrega, responsabilidad y profundo amor por nuestra tierra".

Dijo que "caminar junto al pueblo campechano, escucharles y servirles ha sido una gran responsabilidad que me llevo en el corazón".

Y sentenció que a pesar de que concluyó su compromiso dentro del gobierno local, seguirá trabajando por Campeche.

"Los cargos son temporales. Mi compromiso con Campeche es para siempre. Esta historia continuará".

Con información de Gerardo Sánchez y N+

ICM