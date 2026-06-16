Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿En Cuáles Líneas No Hay Servicio?

Si vas a usar el Metro, considera que debes salir con tiempo porque hay estaciones cerradas hoy, 16 de junio de 2026, en N+ te decimos en cuáles líneas no hay servicio.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el Servicio de Transporte Colectivo Metro compartió que hay una Línea en la que ciertas estaciones están cerradas de manera temporal, por lo que recomendó alternativas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Inunda Metro San Lázaro, en CDMX

Estaciones del Metro que no dan servicio

El servicio opera con normalidad en la mayor parte de la Línea 2, sin embargo, dos estaciones permanecen sin servicio para ascenso y descenso de pasajeros hasta nuevo aviso:

Chabacano de la Línea 2 del Metro, también conocida como la Línea azul.

Zócalo/Tenochtitlán, de la L2.

En caso de que te dirijas a la zona centro, puedes usar como alternativas para llegar la estación Pino Suárez y Allende de la Línea 2; Bellas Artes y San Juan de Letrán de la Línea 8.

Considera que en las mañanas, a la altura de la estación Chabacano del Metro, suelen cerrar el paso a los conductores debido a que continúan las obras en la zona, reabren después de las 6:00 horas.

Por otro lado, en temporada de lluvias, el Metro reducen la velocidad de sus trenes, por ello, tómalo en cuenta en tus tiempos de traslado, además, hay algunos puntos que se inundan como la estación de San Lázaro, que el pasado 15 de junio el agua llegó hasta la zona de taquillas.

FBPT