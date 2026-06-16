Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿En Cuáles Líneas No Hay Servicio?

Este martes, si usas el Metro, ten en cuenta que hay estaciones cerradas, para que no se te haga tarde te decimos cuáles son

Chabacano, Línea 2.Dos personas adultas mayores caminan dentro de una estación de la Línea 2 del Metro, en medio de las obras de remodelación. Foto: Cuartoscuro

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