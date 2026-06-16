Bloqueo en Carreteras Hoy: Últimas Noticias por Autopistas Cerradas en México

Entérate dónde hay bloqueos en las carreteras de México hoy, 16 de junio de 2026

Choque múltiple · Autopista México Puebla | Azael Valdes NarvaezFoto: N+

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