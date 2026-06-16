Bloqueo en Carreteras Hoy: Últimas Noticias por Autopistas Cerradas en México

Tomas tus precauciones, si vas a viajar este martes por alguna autopista del país; aquí te decimos cómo está el tráfico y si hay bloqueos en carreteras hoy, 16 de junio de 2026, de acuerdo con los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

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Además, en N+ te brindamos toda la información relacionada con la Autopista México-Querétaro.

¿Dónde hay bloqueos en carreteras de México?

A continuación, te damos un reporte detallado sobre los bloqueos en carreteras de hoy, por manifestaciones o accidentes en las vialidades, según Capufe y la Guardia Nacional.

11:08 horas: Manifestantes protestan en el kilómetro 220+000 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta de cobro San Pablo Huitzo.

10:15 horas: Presencia de manifestantes en la Autopista Zacatecas-Durango, a la altura de la caseta de cobro Morfin Chavez, en el kilómetro 057+500.

09:06 horas: Integrantes de la CNTE cierran el acceso al Aeropuerto de Oaxaca, cerca del kilómetro 000+300 de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

08:42 horas: Manifestantes bloquean la caseta de Huitzo, de la Autopista Tehuacán-Oaxaca.

08:32 horas: cierre total en la Autopista Tijuana-Ensenada, en el kilómetro 37, con dirección a Tijuana, por un accidente.

06:01 horas: Cierre total en la Autopista La Carbonera-Puerto México, a la altura del kilómetro 209, con dirección a La Carbonera, en Coahuila, por la volcadura de un tractocamión.

02:53 horas: Cierre total en el Libramiento Noreste de Querétaro, a la altura del kilómetro 16, en el municipio de Chichimequillas, con dirección a San Luis Potosí, por un accidente.

Información en desarrollo…