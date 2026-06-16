¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 16 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Choque en la autopista México-QuerétaroEquipos intervienen tras choque en el km 83 de autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Viajas por la México-Querétaro hoy? Mantente informado con N+ para evitar sorpresas en tus traslados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+