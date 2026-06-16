¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 16 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 16 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este martes 16 de junio de 2026, Capufe reportó labores de mantenimiento y obras del km 194 al 207, dirección Querétaro, por lo que hay reducción de carriles.

A las 11:08 horas, el C5 Edomex señaló que hay cierre parcial a la circulación, a la altura de la colonia La Quebrada, rumbo a Cuautitlán Izcalli.

Mientras que el lunes 15 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 18:27 horas, en el km 143, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales).

A las 17:10 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:15 horas, en el km 161, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de incidente (caída de carga).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM/ FBPT