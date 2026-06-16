Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Martes 16 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy martes 16 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Precio del dólar hoyFoto: N+

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Hoy el dólar se vende a $17.50 en bancos de México y la frontera norte. ¿Quieres saber cómo cerró ayer? Consulta los detalles del mercado cambiario.

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